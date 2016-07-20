人民币缩量收升至两周新高 大行持续维稳为后续调整提供空间

路透北京7月20日 - 人民币兑美元即期周三收盘缩量大涨逾百点至两周新高，交投集中在中间价的升值区域；今日中间价小幅回升，脱离逾五年半新低。交易员称，午后再现来自大行的持续美元卖盘，维稳人民币思路不变，两天两百点涨幅亦为后续人民币再度调整提供了一定空间。

他们指出，美元持坚，客盘购汇需求仍有，市场认同中长期人民币将小步走贬，但现在的贬值预期和今年1月份时候的恐慌相比显然小了很多，大行维稳不是为了改变趋势，而是为了控制节奏，何况美元不见得能持续强势。

另一方面，市场认为本轮人民币走贬的主要动力来自于外围市场，相比1月份，人民币汇价的基本面已经改善不少，在更透明的中间价定价机制下，大行提供美元流动性对市场而言反而提供了波段操作的机会。

“大行结汇挺多的，引发市场一波止损，也让之前看涨（美元）的，缓一缓看涨情绪...美指持续走强的话，人民币还是会跌，但要控制力度，关键点位守一守。”一外资行交易员称。

另有外资行交易员指出，人民币汇价呈现曲折波动贬值的走势，而监管层就是这波行情的市场主导者，“现在央妈心理有数，摸清央妈的个性，跟着它玩就可以，反而可以做很好的波段行情。”

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩则认为，美元/人民币中间价周三设定在6.6946，连续第二天低于6.7关口，清晰表明中国有意要守住这一关口。而强劲的人民币中间价亦有助于向市场传达清晰的声音，那就是中国不想看到人民币贬值，至少目前是这样。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日上扬0.31%至94.73；SDR篮子指数亦上涨0.3%至95.68。

全球汇市方面，美元指数周三触及四个月高点，美元兑日圆也上涨，得益于强劲的美国数据，以及对美联储今年底之前可能升息的预期升温。美元指数触及高位97.271点，为3月10日以来的最高点。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.678 6.6893 0.17%

中间价CNY=SAEC 6.6946 6.6971 0.04%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 176.5亿美元 256.68亿美元

日内波动幅度(pips) 168 日低6.6925 日高6.6757

今年以来升贬幅度 -2.76%

2005年汇改以来升贬幅度 23.94%

一年期美元/人民币掉期 570

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.6828 6.7111

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.8295 6.8565

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6921；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）