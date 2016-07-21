人民币收盘基本持平 客盘结汇增加短期仍有走升可能

路透北京7月21日 - 人民币兑美元即期周四收盘较上日收盘价基本持平，盘中最高冲破6.67元，交投仍然集中在中间价的升值区域；今日中间价亦连续第二日走升。交易员称，人民币中间价比较符合市场预期，但盘中关键点位仍有大行坚守，再加上CNH同步走升，促动客盘结汇增加，助升汇价。

交易员认为，预期后市在大行护盘下，借助当前客盘结汇情绪稍有回升，短期仍有走升可能。而市场亦显示出相对明确的信号，监管层有意推动人民币升值，比如成交区域连续两天在中间价的升值区域，盘中大行适时提供美元流动性等，而市场亦心领神会。

“今天很多客盘（美元）多头卖的，早上就有了，当然其中也有一些止损。”一股份行交易员称。

中国国家外汇管理局周四公布，6月银行结售汇逆差128亿美元，与上月水平基本相当；上半年逆差1,738亿美元，跨境资金流出压力减缓。近期市场情绪趋向稳定理性，人民币贬值预期在减弱。人民币汇率保持了基本稳定。

路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.6813元附近，较上日上涨约133点。路透测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日上升0.40%至95.11，创三周新高；SDR篮子指数微升至95.83，BIS篮子指数上升至96.06，BIS指数也是7月来首次重返96关口。

全球汇市方面，美元兑日圆周四触及六周高位，报导称日本可能出台经济刺激举措，且预期日本央行下周将进一步放松政策。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.6783 6.678 0.00%

中间价CNY=SAEC 6.6872 6.6946 0.11%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 189.62亿美元 176.5亿美元

日内波动幅度(pips) 153 日低6.6833 日高6.668

今年以来升贬幅度 -2.77%

2005年汇改以来升贬幅度 23.93%

一年期美元/人民币掉期 600

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.675 6.6778

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.827 6.83

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.673；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）