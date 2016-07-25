人民币随中间价收跌 美国本周加息概率低短期料呈区间震荡

路透北京7月25日 - 人民币兑美元即期周一随中间价收跌，但跌幅明显不及中间价，中间价今日大幅调低近200点。交易员称，尽管中间价大贬，近期市场价已不太“学习”美指走势，毕竟客盘仍略偏购汇，且存一定贬值压力，大行仍需不时向市场提供美元流动性，以稳定汇价。

他们并指出，在6.7元下方，大行并不会继续再坚守某个具体点位，自营盘则继续跟随大行做多人民币。当前监管仍需适度调控中间价以及收盘价，确保市场和汇率指数保持基本稳定；本周美联储议息会议加息概率不大，短期汇价料呈区间震荡走势。

“大行的态度比较firm（坚决），自营就有往下做（美元）的动力。”一中资行交易员称，“短期（美元）还是在6.7以下震荡，上不去，下的话可能还有空间。”

他并表示，昨日结束的G20财长和央行行长会议也不会对市场有实质影响，中国央行行长周小川提到的人民币汇率改革大方向没错，但过程肯定曲折且漫长，短期也难以影响市场。

“过度的维稳，对我们的形象也不好，大原则仍是保持中间价和汇率指数基本稳定，让市场慢慢消化（贬值预期）。”另一中资行交易员称。

在成都举行的G20财长和央行行长会议周日发布公报称，汇率的过度波动和无序调整会影响经济和金融稳定，将就外汇市场密切讨论沟通，避免竞争性贬值和不以竞争性目的来盯住汇率，并反对各种形式的保护主义；各国将减少政策的不确定性，减少负面溢出效应，并增加透明度。

中国央行行长周小川在会议上表示，中国将继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的人民币汇率形成机制，不断提高政策规则性和透明度，加强与市场沟通。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.10%至95.29；SDR篮子指数微升至96.06，BIS篮子指数亦微升至96.1。

全球汇市方面，美元兑日圆周一小涨，兑欧元持于四周高位附近。上周五乐观的美国企业活动数据也提升了美联储年内加息的前景。普遍预期美联储7月26-27日的议息会议将按兵不动，但投资者总体预计会议结果将利好美元，并密切关注其会后的政策声明，找寻近期加息的蛛丝马迹。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.6799 6.6704 -0.14%

中间价CNY=SAEC 6.686 6.6669 -0.29%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 179.38亿美元 234.06亿美元

日内波动幅度(pips) 67 日低6.683 日高6.6763

今年以来升贬幅度 -2.79%

2005年汇改以来升贬幅度 23.90%

一年期美元/人民币掉期 CNY1Y=CFXS 592

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.6869 6.6824

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.843 6.8253

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.679；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）