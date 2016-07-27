人民币随中间价收升 大行维稳下交易中枢逐渐抬高

路透北京7月27日 - 人民币兑美元即期周三收盘“四连升”至6.67元上方，中间价亦明显调升。交易员称，尽管美元指数仍处于高位，客盘仍是购汇方向，近期在大行常态化维稳之下，人民币汇价的交易中枢正逐渐抬高，但续推升空间或较为有限。

他们并指出，今日小行自营盘较为活跃，截止收盘成交量依旧在200亿美元以上；亦有大行从掉期市场补充美元流动性，导致一年期掉期长期处于低位。若凌晨美联储议息后声明态度鹰派，或增加大行维稳压力。

“今天妈(央行)控制很严的，被砸了好几次，感觉好痛啊。”一股份行交易员称。

另一外资行交易员则表示，“先看看FOMC(美国联邦公开市场委员会)的态度吧，整体而言美指还是偏强的，就是现在位置有点尴尬，如果有个500点空间到6.65，相信购汇的需求会出来，跌的话估计年内到6.8，偏离不会太远。”

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二开始为期两天的议息会议，定于周三（27日）1800GMT宣布利率决定。美联储今年还剩三次政策会议，分别是在9月、11月和12月；11月升息可能性料极低，因届时距美国大选仅有一周。

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩发布报告指出，在可预见的未来人民币会继续走强，这符合中国的利益：一方面可以继续传递人民币双向波动的信号；另一方面在G20峰会前人民币升值可以缓解资本外流。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日续升0.02%至95.34；SDR篮子指数微升至96.08，BIS篮子指数微跌至96.19。

全球汇市方面，日圆周三处于守势，因多项报导指出，日本财政刺激计划规模大于先前预期，且投资人押注日本央行将会加以呼应，推出新一轮旨在压低汇价的印钞行动。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.6697 6.6766 0.10%

中间价CNY=SAEC 6.6671 6.6778 0.16%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 215.95亿美元 208.21亿美元

日内波动幅度(pips) 71 日低6.6739 日高6.6668

今年以来升贬幅度 -2.64%

2005年汇改以来升贬幅度 24.09%

一年期美元/人民币掉期 540

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.6755 6.6794

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.817 6.8233

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6685；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）