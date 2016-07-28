人民币缩量收升至一个月新高 大行维稳力度有增无减

路透北京7月28日 - 人民币兑美元即期周四缩量收五连升至近一个月新高，中间价亦小升至逾三周高点。交易员称，大行维稳力度似乎有增无减，即期汇价偏离中间价30-50点即有维稳卖盘出现，较之前的100点左右偏离明显收窄，短期汇价料延续稳中小升走势。

他们并指出，尽管客盘仍呈净购汇，但临近月末银行售汇上限限制压制部分客盘需求，且自营盘交投兴趣寥寥，成交较上日缩窄近两成；美指调整缓和人民币贬值预期，但汇价距离6.7元低点已升近500点，对实需购汇而言相对吸引力上升，跨月之后购汇需求料上升。

“可能还会升一点，看央妈思路，感觉这两天压的更强一些，市场价跟fixing跟的也更紧了，当然价格慢慢升的话，相对实需购汇，还是不错的机会。”一中资行交易员称。

另一股份行交易员表示，“现在的预期管理做的很好，汇价涨一涨跌一跌，不会单向波动，防止形成一致性预期。”

美联储周三维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期风险减弱，为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。

国际货币基金组织（IMF）周三晚发布《2016外部风险报告》称，今年上半年人民币有所贬值，但人民币币值大致符合中国的经济基本面。

中金公司最新观点指出，人民币加入SDR(特别提款权)篮子将于10月正式生效，一些储备管理机构参照SDR篮子进行资产配置，入篮会促进储备资产向人民币再配置，人民币加入SDR是中期一个确定的支撑因素。

全球汇市方面，美元兑日圆周四下跌，因对于日本央行推出激进刺激措施的预期消退。此前结束的美联储会议并未暗示近期升息。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.6566 6.6697 0.20%

中间价CNY=SAEC 6.6597 6.6671 0.11%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 177.91亿美元 215.95亿美元

日内波动幅度(pips) 75 日低6.6633 日高6.6558

今年以来升贬幅度 -2.45%

2005年汇改以来升贬幅度 24.34%

一年期美元/人民币掉期 590

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.6647 6.6722

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.7995 6.8113

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6574；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）