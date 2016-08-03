人民币放量收七连升 离岸美元掉期因发改委宽松表态一度大跌

路透上海/北京8月3日 - 人民币兑美元即期周三较上日收盘价连七日收升，与中间价均创近一个半月新高；成交突破300亿美元创逾三周新高。交易员称，中间价借美元指数弱势反弹，但汇价连续升值对实需购汇价格优势日盛，客盘购汇偏多，大行仍需提供美元流动性确保汇价基本稳定。

他们并指出，部分机构在6.63元整数关口附近参与倒量，是成交大扩的部分原因。近期美指连续调整已基本反映欠佳经济表现，但人民币扭转贬值预期仍较难，续升空间较有限。而今早发改委发文称“择机进一步实施降息、降准政策”导致离岸美元/人民币掉期点大跌，午盘则逐渐收复跌幅。

“这几天离岸掉期点都在跌，市场近期又不看空人民币了，市场情绪被央妈（央行）通过调整中间价给改变了。”一中资行海外机构的交易员称，“掉期点反映implied interest，离岸掉期下滑可能跟发改委降息降准的言论有关。”

中国国家发改委周三称，要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息、降准政策；加快民营银行审批节奏，鼓励商业银行创新信贷产品和担保方式。但傍晚发改委删除了文章中“降准降息”的表述。

亦有股份行交易员表示，今日发改委降息降准的说法对即期市场并没有影响，但即期市场成交突破300亿美元，一方面是大行维稳的力度较大，另一方面也可能与机构倒量有关。

“人民币最近升值主要是跟随美指变动，近期可能还会小幅调升，但也升不到哪去。”一中资行交易员称，“不过感觉最近客盘的体量整体下来了。”

全球汇市方面，美元周三小升，但兑一篮子货币仍接近六周低点，市场认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将会较晚而非较早升息的看法，持续令美元承压。

“受美联储升息预期的提振，美元经历了一段看涨，现在则准备好进行修正。但我认为美元不会自当前水准下跌太多。美国经济可能看似疲弱，但并没有陷入下降趋势。并且，美元还是避险货币。”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata表示。

一项路透调查显示，中国人民币兑美元一年料贬值逾3%，贬幅大于一个月前的预期，因中国经济苦于维持动能不易，而美元则因美国终将升息的看法而走高。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.06%至94.83；SDR篮子指数微跌至95.52，BIS篮子指数微升至95.51。

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.6308 6.6389 0.12%

中间价CNY=SAEC 6.6195 6.6451 0.39%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 306.52亿美元 208.52亿美元

日内波动幅度(pips) 99 日低6.6339 日高6.624

今年以来升贬幅度 -2.07%

2005年汇改以来升贬幅度 24.82%

一年期美元/人民币掉期 645

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.6359 6.6335

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.768 6.7725

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.629；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）