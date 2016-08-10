人民币随中间价大幅收升，短期料难现趋势性升贬走势

路透上海/北京8月10日 - 人民币兑美元即期周三较上日收盘价大幅收升，中间价亦两连升。交易员称，汇价继续跟随美元指数波动，客盘购汇略有减少，但由于美国经济数据好坏参半，美指暂时处于宽幅震荡走势，短期人民币亦难现趋势性升贬走势。

他们并指出，由于中间价可预测性不断提升，自营盘头寸留隔夜兴趣和规模也随之上升，可能是导致盘初汇价波动较大的主要原因。另外，由于明日是811汇改一周年，市场预测人民币小升的概率较大。

“明天811汇改一周年，估计市场会非常稳定。今天美指下调，明天预测中间价会高开，一些自营头寸可能隔夜会多人民币。”一股份行交易员称。

另有外资行交易员称，现在美元没有很明确的走势，在可以得出明确的方向前，不用太早下结论，跟着美元指数做就可以了。

中国人民银行周三表示，展望未来，人民币国际化的基础设施将进一步完善，经常项目人民币跨境使用将进一步扩大，人民币跨境投融资渠道将进一步拓宽，双边货币合作将继续稳步开展，人民币作为储备货币规模将进一步增加。[nL3T1AR2EY]

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周三下跌，投资者重新评估美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会在年内升息，这也推动高收益率的澳元涨至三个月高位。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.11%至94.56；SDR篮子指数微跌至95.68，BIS篮子指数微跌至95。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.643 6.6619 0.28%

中间价CNY=SAEC 6.653 6.6594 0.10%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 200.76亿美元 167.09亿美元

日内波动幅度(pips) 114 日低6.6524 日高6.641

今年以来升贬幅度 -2.25%

2005年汇改以来升贬幅度 24.59%

一年期美元/人民币掉期 695

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.6495 6.6627

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.777 6.7808

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6476；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）