人民币震荡微收贬 国际美元大跌但购汇仍较旺

路透上海/北京8月18日 - 人民币兑美元即期周四收盘由升转为微贬，盘中稍早刷新七周新高，中间价则大幅调整超210点，回吐大部分昨日反弹空间。交易员称，中间价大跌但依旧符合规则，主因昨日人民币收盘价已偏离当日中间价较多。今日日内人民币走势震荡，购汇需求仍较旺。

他们并指出，由于美联储会议纪要延后加息概率上升，导致美元指数跌至七周低点，不少隔夜头寸在今早止损，人民币兑美元盘初一度升破6.620元关口。但随着美指盘中缩减跌幅，加上客盘和自营盘购汇需求较旺，人民币由升转跌。

“今天美元都跌成什么样了，篮子也创新低了，但人民币也没保持升势，收盘反而跌了。可能央妈对这个位置比较满意，所以也不愿意来。”一股份行交易员称。

交易员指出，受美元指数下滑影响，前几天境内做空美元的情绪较浓。境内美元连续几天下探，人民币亦一路走升，今日盘中一度创出七周新高，但之后市场交易人士开始高位做空人民币，推动人民币最终收跌。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周四触及七周低位，之前公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)7月货币政策会议记录显示，政策制定者对是否需要很快升息仍有分歧。美元指数一度跌至94.385，创6月24日以来最低，目前报在94.514，本周以来下跌1.1%。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.32%至94.21；SDR篮子指数微跌至95.34，BIS篮子指数微跌至94.70的新低。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.6322 6.631 -0.02%

中间价CNY=SAEC 6.6273 6.6056 -0.33%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 208.89亿美元 271.2亿美元

日内波动幅度(pips) 158 日低6.6348 日高6.619

今年以来升贬幅度 -2.09%

2005年汇改以来升贬幅度 24.79%

一年期美元/人民币掉期 660

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.639 6.635

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.7675 6.77

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6276；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）