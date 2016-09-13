人民币窄幅整理近收平 中秋节前延续在6.68附近窄幅整理

路透北京/上海9月13日 - 人民币兑美元即期周二几近收平，继续在6.68元附近窄幅震荡，且和中间价宽幅升贬近乎脱节。交易员称，近期客盘有购汇需求，大行依旧在6.68元附近提供美元流动性，由于汇价并未见明显变化，部分机构参与倒量，预计中秋节小长假前汇价延续窄幅整理走势。

他们并指出，今日中国国家统计局最新的工业投资等数据对汇市几无影响，市场更关注央行对双向波动的态度；随着香港金管局向市场投放人民币流动性，离岸CNH人民币资金紧张状况缓解，离岸掉期和隔夜拆息利率明显回落，离岸CNH对在岸的影响趋于平静。

“近期市场很稳，很无聊，跟汇改前的6.21有点像的，但如果这么稳，美元多头头寸不断累积的话，到了美元真跌的话，人民币也不见得会涨。”一中资行交易员称。

另一个中资行交易员指出，现在跟去年811汇改前的行情有点像，不排除维持一段时间后监管层会考虑适度放松汇市干预。

而随着香港金管局向市场投放流动性，离岸人民币资金流动性紧张问题得到明显缓解，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)周二报2.838%，较昨日下跌近半，并逐渐靠近2%左右正常水平。

中国8月宏观数据齐超预期，内外需略改善带动工业增速升至五个月高位，基建和房地产投资反弹助力整体投资持稳，零售销售则在汽车消费等拉动下回升。

全球汇市，美元兑日圆周二在欧洲汇市早盘反弹，昨日下跌，此前美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)发表的言论巩固了美联储本月不太可能升息的看法。。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.68 6.6799 0.00%

中间价CNY=SAEC 6.6726 6.6908 0.27%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 282.15亿美元 255.96亿美元

日内波动幅度(pips) 63 日低6.6809 日高6.6746

今年以来升贬幅度 -2.79%

2005年汇改以来升贬幅度 23.90%

一年期美元/人民币掉期 720

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.6863 6.6851

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.8685 6.861

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6797；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5054、6.5564和8.8963。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）