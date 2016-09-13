人民币窄幅整理近收平 中秋节前延续在6.68附近窄幅整理

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京/上海9月13日 - 人民币兑美元即期周二几近收平，继续在6.68元附近窄幅震荡，且和中间价宽幅升贬近乎脱节。交易员称，近期客盘有购汇需求，大行依旧在6.68元附近提供美元流动性，由于汇价并未见明显变化，部分机构参与倒量，预计中秋节小长假前汇价延续窄幅整理走势。
他们并指出，今日中国国家统计局最新的工业投资等数据对汇市几无影响，市场更关注央行对双向波动的态度；随着香港金管局向市场投放人民币流动性，离岸CNH人民币资金紧张状况缓解，离岸掉期和隔夜拆息利率明显回落，离岸CNH对在岸的影响趋于平静。
“近期市场很稳，很无聊，跟汇改前的6.21有点像的，但如果这么稳，美元多头头寸不断累积的话，到了美元真跌的话，人民币也不见得会涨。”一中资行交易员称。
另一个中资行交易员指出，现在跟去年811汇改前的行情有点像，不排除维持一段时间后监管层会考虑适度放松汇市干预。
而随着香港金管局向市场投放流动性，离岸人民币资金流动性紧张问题得到明显缓解，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)周二报2.838%，较昨日下跌近半，并逐渐靠近2%左右正常水平。
中国8月宏观数据齐超预期，内外需略改善带动工业增速升至五个月高位，基建和房地产投资反弹助力整体投资持稳，零售销售则在汽车消费等拉动下回升。
全球汇市，美元兑日圆周二在欧洲汇市早盘反弹，昨日下跌，此前美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)发表的言论巩固了美联储本月不太可能升息的看法。。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.68 6.6799 0.00%
中间价CNY=SAEC 6.6726 6.6908 0.27%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 282.15亿美元 255.96亿美元
日内波动幅度(pips) 63 日低6.6809 日高6.6746
今年以来升贬幅度 -2.79%
2005年汇改以来升贬幅度 23.90%
一年期美元/人民币掉期 720
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.6863 6.6851
一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.8685 6.861
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6797；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5054、6.5564和8.8963。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/李文科; 审校 杨淑祯)
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