人民币窄幅整理微收升 离岸人民币流动性改善与在岸结束倒挂

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京9月20日 - 人民币兑美元即期周二窄幅整理微收升，中间价则大幅升值近200点至近一个月高点。交易员称，中间价依旧遵循定价规则，但由于客盘购汇需求仍较为旺盛，大行不得不继续向市场提供美元流动性以稳定汇价，短期走势料仍看大行意愿，预计以持稳为主。
他们并指出，市场普遍预期本周美联储议息会议将维持利率不变，除非出现较大意外，议息结果或已被提前消化。随着离岸人民币流动性改善，离岸CNH与在岸结束倒挂，USD/CNH掉期亦回落，但离岸CNH短期料难明显偏离在岸走势。
“购汇比较多，阶段性维稳还是有必要的。如果美元不动太多的话，估计人民币还是不会有方向出来。”一中资行交易员称。
亦有股份行交易员表示，由于企业实际需求较大，且看不到人民币升值的理由，近期客盘购汇仍较多。明日日本央行的议息会议料对人民币影响不大，市场还是关注本周美联储的议息会议。
中国官方高层继续向市场传递人民币将保持稳定信号，国务院总理李克强表示，中国经济发展拥有巨大回旋余地，呈现稳定向好态势；人民币不存在持续贬值的基础，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。
离岸人民币流动性紧张状况在周二得到缓解，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)周二报12.13533%，较昨日下降近半，一周期资金拆放利率也从周一的12.446%的8个月高点回落至7.98367%；离岸隔夜人民币掉期隐含利率早盘宽幅震荡最新报8.329%，仍处于较高水平。
中金公司最新研报称，离岸人民币隔夜拆借利率（HIBOR）近期持续飙升，但这种状况料不会长久存在，否则将引发利率套利，但预计未来两个月离岸人民币利率的波动性或加大。
全球汇市方面，日圆兑美元周二小涨，交易商怀疑日本央行周三召开会议之际能否压低日圆，并押注美国联邦储备委员会(美联储)本次会议不会升息。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.6711 6.6716 0.01%
中间价CNY=SAEC 6.6595 6.6786 0.29%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 210.21亿美元 171.06亿美元
日内波动幅度(pips) 54 日低6.674 日高6.6686
今年以来升贬幅度 -2.66%
2005年汇改以来升贬幅度 24.06%
一年期美元/人民币掉期 735
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.6786 6.6653
一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.8505 6.8455
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6708；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.468、6.5655和8.7101。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)
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