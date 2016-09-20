人民币窄幅整理微收升 离岸人民币流动性改善与在岸结束倒挂

路透上海/北京9月20日 - 人民币兑美元即期周二窄幅整理微收升，中间价则大幅升值近200点至近一个月高点。交易员称，中间价依旧遵循定价规则，但由于客盘购汇需求仍较为旺盛，大行不得不继续向市场提供美元流动性以稳定汇价，短期走势料仍看大行意愿，预计以持稳为主。

他们并指出，市场普遍预期本周美联储议息会议将维持利率不变，除非出现较大意外，议息结果或已被提前消化。随着离岸人民币流动性改善，离岸CNH与在岸结束倒挂，USD/CNH掉期亦回落，但离岸CNH短期料难明显偏离在岸走势。

“购汇比较多，阶段性维稳还是有必要的。如果美元不动太多的话，估计人民币还是不会有方向出来。”一中资行交易员称。

亦有股份行交易员表示，由于企业实际需求较大，且看不到人民币升值的理由，近期客盘购汇仍较多。明日日本央行的议息会议料对人民币影响不大，市场还是关注本周美联储的议息会议。

中国官方高层继续向市场传递人民币将保持稳定信号，国务院总理李克强表示，中国经济发展拥有巨大回旋余地，呈现稳定向好态势；人民币不存在持续贬值的基础，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。

离岸人民币流动性紧张状况在周二得到缓解，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)周二报12.13533%，较昨日下降近半，一周期资金拆放利率也从周一的12.446%的8个月高点回落至7.98367%；离岸隔夜人民币掉期隐含利率早盘宽幅震荡最新报8.329%，仍处于较高水平。

中金公司最新研报称，离岸人民币隔夜拆借利率（HIBOR）近期持续飙升，但这种状况料不会长久存在，否则将引发利率套利，但预计未来两个月离岸人民币利率的波动性或加大。

全球汇市方面，日圆兑美元周二小涨，交易商怀疑日本央行周三召开会议之际能否压低日圆，并押注美国联邦储备委员会(美联储)本次会议不会升息。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.6711 6.6716 0.01%

中间价CNY=SAEC 6.6595 6.6786 0.29%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 210.21亿美元 171.06亿美元

日内波动幅度(pips) 54 日低6.674 日高6.6686

今年以来升贬幅度 -2.66%

2005年汇改以来升贬幅度 24.06%

一年期美元/人民币掉期 735

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.6786 6.6653

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.8505 6.8455

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6708；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.468、6.5655和8.7101。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）