人民币窄幅整理微收跌 大行态度明确汇价弹性受限

路透上海/北京9月23日 - 人民币兑美元即期周五微收跌，整体波动区间不足30点，中间价继续根据定价规则贬值157点。交易员称，客盘购汇需求仍较旺，大行仍不时提供美元流动性，由于汇价已经处于6.67元附近的近期波动区间底部附近，续贬空间明显受限。

他们并指出，基本面寡淡，市场缺乏参考，短期内客盘购汇需求料仍偏强，大行态度已是人民币汇率弹性强弱的关键，美元指数的波动影响在最近一个月已经明显下降。而由于境内人民币紧张局势亦有所缓解，美元/人民币掉期各期限均有所回落。

“盘中还是有资金在试探央妈的态度，但很显然，人民币不能跌，马上要入SDR了，应该会稳定为主吧。”一中资行交易员称。

亦有股份行交易员表示，由于美联储没有加息，市场也比较淡定，没什么方向就跟着大行走。至少在10月1日之前，料汇价难有明显变化。

中金公司最新研报称，人民币作为新晋SDR（特别提款权）货币将于10月1日正式生效，这将是人民币国际化道路上的里程碑；中金特别指出，中国在新篮子生效后将放任人民币贬值的观点是一种误读。

美联储在9月的议息会议上如期未加息，然而这给人民币喘息窗口却不足一个上午。除了12月美国加息的预期升温外，另一方面市场上“逢低购汇”的想法依然占优势，年内维稳的压力恐怕依然不减。

美元指数周五小跌，本周恐录得一个月来最大跌幅，此前美国联邦储备委员会(美联储)调降长期利率预估，而日本央行则是大幅修改货币政策框架。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.67 6.6693 -0.01%

中间价CNY=SAEC 6.667 6.6513 -0.24%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 204.33亿美元 151.64亿美元

日内波动幅度(pips) 27 日低6.6715 日高6.6688

今年以来升贬幅度 -2.64%

2005年汇改以来升贬幅度 24.09%

一年期美元/人民币掉期 705

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.6782 6.6826

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.8565 6.8385

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6698；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4755、6.6124和8.695。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）