人民币窄幅整理微收跌 大行态度明确汇价弹性受限

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京9月23日 - 人民币兑美元即期周五微收跌，整体波动区间不足30点，中间价继续根据定价规则贬值157点。交易员称，客盘购汇需求仍较旺，大行仍不时提供美元流动性，由于汇价已经处于6.67元附近的近期波动区间底部附近，续贬空间明显受限。
他们并指出，基本面寡淡，市场缺乏参考，短期内客盘购汇需求料仍偏强，大行态度已是人民币汇率弹性强弱的关键，美元指数的波动影响在最近一个月已经明显下降。而由于境内人民币紧张局势亦有所缓解，美元/人民币掉期各期限均有所回落。
“盘中还是有资金在试探央妈的态度，但很显然，人民币不能跌，马上要入SDR了，应该会稳定为主吧。”一中资行交易员称。
亦有股份行交易员表示，由于美联储没有加息，市场也比较淡定，没什么方向就跟着大行走。至少在10月1日之前，料汇价难有明显变化。
中金公司最新研报称，人民币作为新晋SDR（特别提款权）货币将于10月1日正式生效，这将是人民币国际化道路上的里程碑；中金特别指出，中国在新篮子生效后将放任人民币贬值的观点是一种误读。
美联储在9月的议息会议上如期未加息，然而这给人民币喘息窗口却不足一个上午。除了12月美国加息的预期升温外，另一方面市场上“逢低购汇”的想法依然占优势，年内维稳的压力恐怕依然不减。
美元指数周五小跌，本周恐录得一个月来最大跌幅，此前美国联邦储备委员会(美联储)调降长期利率预估，而日本央行则是大幅修改货币政策框架。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.67 6.6693 -0.01%
中间价CNY=SAEC 6.667 6.6513 -0.24%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 204.33亿美元 151.64亿美元
日内波动幅度(pips) 27 日低6.6715 日高6.6688
今年以来升贬幅度 -2.64%
2005年汇改以来升贬幅度 24.09%
一年期美元/人民币掉期 705
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.6782 6.6826
一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.8565 6.8385
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6698；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4755、6.6124和8.695。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/杨淑祯)
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