人民币收盘跌破6.7至逾六年新低 外围动荡背景下客盘未见恐慌

路透北京10月10日 - 人民币兑美元即期周一收盘跌破6.7元关口，中间价亦大跌230点，均创逾六年新低，由于国庆假期英镑暴跌及美指大涨。交易员称，人民币今日下跌在预料中，而客盘结购汇相对均衡略偏购汇，未现恐慌，期间不时有大行提供美元流动性，但力度有限。

交易人士指出，交投各方也在小心确认监管态度，并不敢贸然进一步推低汇价，加上双边点差也较大，日内成交并未明显放大。但市场各方认为中间价跌破6.7关口具有政策意图，是人民币外汇市场要放开的信号，未来的走势取决于美元走势以及市场对人民币均衡汇率的理解。

“加入SDR（特别提款权）之后，管制应该会少一点的，大家也是这么预期的，后面（美元兑人民币）如果真的要上起来，应该还是蛮快的。”一中资行交易员称。

另一股份行交易员亦指出，价格虽然波动较大，但并未现恐慌，客盘仍比较平衡。

对此，中国金融40人论坛高级研究员，原国家外汇管理局国际收支司司长管涛对路透表示，人民币大跌完全是一种正常的市场反映，一方面反映了新的汇率机制运行的结果，另一方面也与国庆长假期间外围市场动荡有关。

另一国有大行交易员亦称，考虑到假期间美元大涨，人民币大跌在预期中，而人民币跌破6.7后，结汇出来得也比较多，购汇没有节前那么明显，还是相对均衡的。

对于未来走势，交易员指出，主要看市场对均衡汇率水平如何理解以及美元走势，从中间价可以看出，监管层有意放开市场，短期人民币汇率的底部支撑位在6.80元。

管涛并认为，早盘人民币兑美元大跌也可以看出，央行对新机制运行下的人民币汇率波动幅度的容忍度明显提高，也意味着人民币汇率更向市场化迈进。这也是央行和市场的相互试探、相互博弈的过程，通过市场的力量寻找人民币汇率的均衡点。

中国外汇交易中心周一发布评论员文章称，参照一篮子货币变化，人民币对美元双边汇率升贬都是正常的，未来还将继续双向浮动；中长期看，人民币对一篮子货币汇率将继续保持在合理均衡水平上的基本稳定。

全球汇市方面，英镑周一小幅下跌，美元收复周五兑很多货币的部分失地，墨西哥披索大涨，此前特朗普侮辱女性的言论视频被曝光，导致其竞选受到打击。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.7028 6.67 -0.49%

中间价CNY=SAEC 6.7008 6.6778 -0.34%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 198.02亿美元 183.4亿美元

日内波动幅度(pips) 147 日低6.7051 日高6.6904

今年以来升贬幅度 -3.12%

2005年汇改以来升贬幅度 23.48%

一年期美元/人民币掉期 600

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.7101 6.7079

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.8745 6.8628

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7016；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4907、6.4982和8.2928。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)