人民币放量收跌与中间价再创逾六年新低 短期仍存调整空间

路透上海/北京10月11日 - 人民币兑美元即期周二放量收跌，并与中间价续创逾六年新低。交易员称，昨日中间价调整确立了新一轮跌势开始，今日购汇量继续放大，但也有资金借机结汇，期间大行维稳力度明显减轻；短期汇价跌势或延续，但跌速可能放缓。

他们并指出，人民币与美元指数的关联度明显上升，中间价继续遵循市场化定价，价格干预减少意味着对波动容忍度的提高。但在购汇端仍存在一些行政管制，因此购汇需求实际增量较为有限，一旦美指升势受阻，人民币也会止跌。

“市场上购汇我们看的到，但央妈的心思只能揣测，不知道要守的第二个位置在哪里。”一股份行交易员称，“跟节前相比人民币已经跌了五六百点，大家还是有一点恐慌情绪的。”

亦有中资行交易员表示，人民币走势主要看美指，不过人民币刚入篮SDR，如果大行继续像节前那样强力维稳肯定不好看；但如果汇价触到监管层的下一个心理位置，可能维稳力量又会加大。

瑞银证券最新策略报告指出，短期内人民币汇率仍取决于美元对其他货币的走势、因此也将取决于美联储加息的市场预期和实际步伐。鉴于美国大选和加息存在诸多不确定性，预计中国央行将会保持人民币相对稳定，以免动摇市场预期、冲击国内外汇和金融市场。

瑞银并预计央行会更多参考CFETS货币篮子，并允许人民币对美元小幅贬值，料年底时仍难跌破6.8元关口。

汇丰控股旗下香港上海汇丰银行周二发表调查结果显示，香港企业对未来人民币汇率的波幅相当乐观，逾六成受访者相信汇率波幅将于未来12个月内收窄，高于全球逾三成的水平。

全球汇市方面，美元指数周二触及11周高点，因投资者对美国联邦储备委员会(美联储/FED)年底前升息的预期升温。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.7148 6.7028 -0.18%

中间价CNY=SAEC 6.7098 6.7008 -0.13%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 254.02亿美元 198.02亿美元

日内波动幅度(pips) 110 日低6.7165 日高6.7055

今年以来升贬幅度 -3.29%

2005年汇改以来升贬幅度 23.26%

一年期美元/人民币掉期 615

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.7201 6.7169

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.8923 6.8738

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7145；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4655、6.4633和8.2542。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）