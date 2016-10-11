人民币放量收跌与中间价再创逾六年新低 短期仍存调整空间

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京10月11日 - 人民币兑美元即期周二放量收跌，并与中间价续创逾六年新低。交易员称，昨日中间价调整确立了新一轮跌势开始，今日购汇量继续放大，但也有资金借机结汇，期间大行维稳力度明显减轻；短期汇价跌势或延续，但跌速可能放缓。
他们并指出，人民币与美元指数的关联度明显上升，中间价继续遵循市场化定价，价格干预减少意味着对波动容忍度的提高。但在购汇端仍存在一些行政管制，因此购汇需求实际增量较为有限，一旦美指升势受阻，人民币也会止跌。
“市场上购汇我们看的到，但央妈的心思只能揣测，不知道要守的第二个位置在哪里。”一股份行交易员称，“跟节前相比人民币已经跌了五六百点，大家还是有一点恐慌情绪的。”
亦有中资行交易员表示，人民币走势主要看美指，不过人民币刚入篮SDR，如果大行继续像节前那样强力维稳肯定不好看；但如果汇价触到监管层的下一个心理位置，可能维稳力量又会加大。
瑞银证券最新策略报告指出，短期内人民币汇率仍取决于美元对其他货币的走势、因此也将取决于美联储加息的市场预期和实际步伐。鉴于美国大选和加息存在诸多不确定性，预计中国央行将会保持人民币相对稳定，以免动摇市场预期、冲击国内外汇和金融市场。
瑞银并预计央行会更多参考CFETS货币篮子，并允许人民币对美元小幅贬值，料年底时仍难跌破6.8元关口。
汇丰控股旗下香港上海汇丰银行周二发表调查结果显示，香港企业对未来人民币汇率的波幅相当乐观，逾六成受访者相信汇率波幅将于未来12个月内收窄，高于全球逾三成的水平。
全球汇市方面，美元指数周二触及11周高点，因投资者对美国联邦储备委员会(美联储/FED)年底前升息的预期升温。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.7148 6.7028 -0.18%
中间价CNY=SAEC 6.7098 6.7008 -0.13%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 254.02亿美元 198.02亿美元
日内波动幅度(pips) 110 日低6.7165 日高6.7055
今年以来升贬幅度 -3.29%
2005年汇改以来升贬幅度 23.26%
一年期美元/人民币掉期 615
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.7201 6.7169
一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.8923 6.8738
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7145；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4655、6.4633和8.2542。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/杨淑祯)
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