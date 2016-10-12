大行结汇盘增加扶助人民币震荡收升 盘中一度刷新逾六年新低

路透上海/北京10月12日 - 人民币兑美元即期周三尾盘震荡收升，盘中一度与中间价续刷新逾六年新低。交易员称，结汇需求已小幅升温，自营盘亦部分了结早前美元多头，早盘市场进入相对自发均衡；但午后大行结汇盘大幅增加，尾盘人民币扭跌转升。

他们并指出，美联储稍晚将公布9月政策会议记录，其措辞将对美元指数走势产生影响，多家自营盘也选择减少隔夜头寸，以降低风险。

“今天大家都在卖（美元），各个名字都有，可能看到大行出了大家就跟着出，”一中资行交易员称，“主要是美联储会议声明即将发布，如果（美元）今天收的高，明天就要飞了。今天砸到这个位置，后面万一要起来也还有空间。”

人民币兑美元中间价今日大跌160点至6.7258元，再创逾六年新低，昨日为6.7098。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)定于周三1800GMT发表9月政策会议记录。9月会议上美联储决定维持利率不变，但表示未来升息的理由“已经增强”；当时投票结果为7:3，有三名委员支持升息。

新华社报导援引广东省公安厅称，今年以来，广东各地公安机关开展多次打击地下钱庄的集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2,300余亿元人民币，案件包括部分公司虚构贸易背景，修改、伪造货物提单，进行资金跨境循环方式骗购外汇等。

全球汇市方面，继遭遇大幅抛售后，走势艰困的英镑周三上涨，因英国首相特雷莎梅(文翠珊)允许议员对退欧进程进行一定的审查，舒缓了市场对于英国“硬退欧”的担忧情绪。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.7139 6.7148 0.01%

中间价CNY=SAEC 6.7258 6.7098 -0.24%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 207.33亿美元 254.02亿美元

日内波动幅度(pips) 103 日低6.723 日高6.7127

今年以来升贬幅度 -3.28%

2005年汇改以来升贬幅度 23.27%

一年期美元/人民币掉期 640

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.7213 6.7283

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.891 6.902

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7154；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4239、6.4871和8.2371。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）