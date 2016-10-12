大行结汇盘增加扶助人民币震荡收升 盘中一度刷新逾六年新低

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京10月12日 - 人民币兑美元即期周三尾盘震荡收升，盘中一度与中间价续刷新逾六年新低。交易员称，结汇需求已小幅升温，自营盘亦部分了结早前美元多头，早盘市场进入相对自发均衡；但午后大行结汇盘大幅增加，尾盘人民币扭跌转升。
他们并指出，美联储稍晚将公布9月政策会议记录，其措辞将对美元指数走势产生影响，多家自营盘也选择减少隔夜头寸，以降低风险。
“今天大家都在卖（美元），各个名字都有，可能看到大行出了大家就跟着出，”一中资行交易员称，“主要是美联储会议声明即将发布，如果（美元）今天收的高，明天就要飞了。今天砸到这个位置，后面万一要起来也还有空间。”
人民币兑美元中间价今日大跌160点至6.7258元，再创逾六年新低，昨日为6.7098。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)定于周三1800GMT发表9月政策会议记录。9月会议上美联储决定维持利率不变，但表示未来升息的理由“已经增强”；当时投票结果为7:3，有三名委员支持升息。
新华社报导援引广东省公安厅称，今年以来，广东各地公安机关开展多次打击地下钱庄的集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2,300余亿元人民币，案件包括部分公司虚构贸易背景，修改、伪造货物提单，进行资金跨境循环方式骗购外汇等。
全球汇市方面，继遭遇大幅抛售后，走势艰困的英镑周三上涨，因英国首相特雷莎梅(文翠珊)允许议员对退欧进程进行一定的审查，舒缓了市场对于英国“硬退欧”的担忧情绪。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.7139 6.7148 0.01%
中间价CNY=SAEC 6.7258 6.7098 -0.24%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 207.33亿美元 254.02亿美元
日内波动幅度(pips) 103 日低6.723 日高6.7127
今年以来升贬幅度 -3.28%
2005年汇改以来升贬幅度 23.27%
一年期美元/人民币掉期 640
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.7213 6.7283
一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.891 6.902
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7154；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4239、6.4871和8.2371。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红)
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