人民币收盘续刷逾六年新低逼近6.73元 离岸流动性再度趋紧

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海10月13日 - 人民币兑美元即期周四收盘逼近6.73元关口，与七连跌的中间价联袂刷新逾六年低点。交易员称，隔夜美元指数再度上行，客盘仍略偏购汇；不过市场自发性均衡也明显缓和大行维稳压力，短期汇价或仍有一定调整空间，具体则需看监管容忍度。
他们并指出，今日最新公布的中国9月贸易数据逊于预期，但对汇市影响有限；而离岸人民币刷新半年低点跌破6.74元，与在岸价差略有扩大，但其跌势或因离岸人民币流动性再度趋紧而受限。
“美指这波涨得有点快了，...这两天都没太看到大行的身影，容忍度确实比以前要高，但具体这波会调整到哪其实还得看央行的意思。”一外资行交易员称。
离岸人民币资金继续趋紧，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR)今日报3.84217%，较昨日劲升一个百分点。
中国海关总署周四公布，以美元计价9月出口同比下降10%，为今年2月来最低，进口同比下降1.9%，当月贸易顺差为419.89亿美元。
全球汇市方面，中国公布连串黯淡贸易数据，导致美元全面涨势于周四暂歇，并带动离岸人民币跌至逼近1月大跌时的低点。在受到严密监控的在岸市场方面，人民币兑美元再度创六年低点逼近6.73元。离岸人民币则贬值0.2%至6.7364。
美联储周三发布的9月货币政策会议记录显示，多位有投票权的委员认为，如果美国经济继续增强，应该会在“相对短的时间内”加息。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.7299 6.7139 -0.24%
中间价CNY=SAEC 6.7296 6.7258 -0.06%
成交额<CNYSPTVOL=CFXT 240.12亿美元 214.52亿美元
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日内波动幅度(pips) 158 日低6.732 日高6.7162
今年以来升贬幅度 -3.51%
2005年汇改以来升贬幅度 22.98%
一年期美元/人民币掉期 630
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.739 6.726
一年期NDF<CNY1YNDFOR= 6.9025 6.8955
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中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.726；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4091、6.4758和8.187。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/李文科; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。