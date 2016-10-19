人民币盘整收平 大行值守整数关口短期续跌空间有限

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京10月19日 - 人民币兑美元即期周三盘整收平，盘中短暂跌破6.74元关口，中间价亦小幅下跌。交易员称，随着美元指数高位震荡，中间价跌势略有趋缓，但客盘仍略偏购汇，大行在整数关口附近适度提供美元流动性，以满足市场需求，短期汇价续跌空间料有限。
他们也指出，中国最新公布的三季度经济数据基本符合预期，对外汇市场直接影响有限，而中国经济运行整体平稳，料在中期内为人民币提供支撑，短期则仍看美元指数表现。
“这几天客盘还是蛮多的，需要大行稍微堵一下，把（贬值）速度控制一下，接下来还得看美元，如果美指不创新高，人民币也差不多了估计。”一中资行交易员称。
亦有股份行交易员表示，境内汇市习惯于由中资大行引导，不像G7市场那样完全通过价格变化平衡供需，因此中国宏观经济数据很难对人民币汇价产生直接影响。从目前的位置来看，中资大行可能在值守6.75关口。
中国三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，持平于二季度，符合路透调查预估中值，数据对市场影响有限。分析师认为，四季度经济仍以平稳为主，未来货币政策将保持稳健，降准降息可能性均有限。
国际清算银行(BIS)最新公布，9月人民币实际有效汇率指数升0.39%至121.24，结束六连跌，上月为降0.80%。9月人民币名义有效汇率指数则续降0.10%至116.95，创两年新低，但降幅较上月的0.74%明显收窄。
全球汇市方面，美元指数周三表现沉闷，因美国消费者物价数据暗示基础通胀温和，美国公债收益率随之下跌，促使投资者削减对美联储今年晚些时候加息的押注。
美国财政部数据显示，中国8月份减持美国国债337亿美元至1.185万亿美元，仍居美国第一大债权国。但鉴于外汇储备仍在不断减少，中国央行仍有进一步减持美国国债的需求。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.7393 6.7393 0.00%
中间价CNY=SAEC 6.7326 6.7303 -0.03%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 260.84亿美元 269.9亿美元
日内波动幅度(pips) 54 日低6.7409 日高6.7355
今年以来升贬幅度 -3.65%
2005年汇改以来升贬幅度 22.81%
一年期美元/人民币掉期 615
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.7429 6.7422
一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.9025 6.9013
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7395；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4021、6.5048和8.2691。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/乔艳红)
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