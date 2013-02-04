人民币收盘创五周来低位

联通集团筹划混改将以中国联通为平台 打响混改行情发令枪（更新版）
路透上海4月6日 - 市场高度关注的中国联通集团混合所有制改革方案初见端倪，联通集团拟选择旗下A股公司中国联合网络通信股份有限公司为混改平台。分析师称，联通打响混改发令枪，其方案出台后有望开启新一轮混改行情。
* 人民币即期收跌至五周来最低
* 亚洲货币贬值带动中间价连续走贬
* 盘中仍有中资行购汇身影
* 人民币升值压力仍在
路透北京2月4日 - 人民币兑美元即期周一收跌,并创五周来最低水平,因最近日圆、韩元以及林吉特等亚洲邻国货币贬值明显,推动中间价有所走跌.交易员称,今日人民币走势一度趋强,但随后遭遇中资大行购汇打压,令人民币即期小幅走跌.
上海一家大行交易员称,虽然临近春节,但市场活跃度还算不错,市场仍以平客盘交易为主,自营盘的量不多.
"客盘结汇的量仍然偏大,还是有升值压力,...从中间价波动来看,有可能跟着亚洲货币一起短期贬一点,因为现在韩元、林吉特这些周边国家货币都在贬值，而且上两周贬值幅度还挺大的."上述交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2328 6.2257 6.2342 6.2860 6.2819 6.2270
交易员并认为,其他亚洲货币贬值对人民币的影响或不会持续太长时间,可能半个月左右.市场仍普遍预期人民币小幅升值,人民币偏强格局没有改变,而中资大行入场购汇的时点和规模难以揣测,令自营盘的交易趋向谨慎,市场交投维持窄幅交易.
"市场交投比较谨慎,现在大家都在猜(大行)什么时候出来买,出来买的量是多少?"另一家外资行交易员称.
东京汇市日圆兑美元周一持稳,稍稍脱离两年半低点,期权相关买盘促使短线操作人士暂缓测试日圆下档空间.
以下为北京时间16:52,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3200/30 6.3155
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2140/60 6.2120
境内美元人民币一年期掉期升水报990点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3318元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
(发稿 李文科/李然; 审校 林高丽/杨淑祯)
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