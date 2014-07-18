人民币即期收低 尾盘石油购汇发力

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京7月18日 - 中国人民币兑美元周五收低。中间价连续第六天走弱但幅度较为微弱。日内价格在上日收盘价6.2045元升值一侧持续窄幅振荡，但收盘前石油购汇入场拉升美元价格。
一股份行交易员说，尾盘时油盘购汇近20亿美元，规模甚至超过昨天的十多亿，“尾盘（美元）价格就飞了，市场哪受得了，所有人都在止损。”
不过交易员认为，当前价位上客盘需求相对均衡的格局尚未打破，市场预期仍然较为分化、交投也非常谨慎，短期而言若无明显的政策引导仍会维持区间振荡格局。
“短期方向还是很难讲。情绪上感觉有偏向结汇的倾向，但规模和量都不够大，同时购汇需求也还是有。”一股份行交易主管说。
而一外资行交易员从技术面分析认为，当前从日线来看，美元兑人民币有形成头肩底的可能性，下周如果美元继续往上突破6.2150元，有可能形成向上趋势。
中国境内美元兑人民币掉期曲线本周继续呈陡峭化，其中一年掉期升水于本周时隔11个月后再次站上1,000点整数关口，周五并触及1,050点高位。交易员认为远期市场中客户结汇较此前明显减少，交易方面对于掉期的影响明显偏低，掉期主要还是在利率平价的影响下有上行动力。
全球汇市方面，欧元和美元兑日圆周五回升，之前乌克兰局势担忧引发大量资金流入日圆寻求避险。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价>，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2080 6.2045 -0.06%
中间价 6.1568 6.1564 -0.01%
成交额 134亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -0.88% (上限± 日高 日低
2%)
日内波动幅度(pips) 95 6.2015 6.2110
2014年来即期升贬值幅度 -2.48%
1年期美元/人民币掉期升水1013
离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日
:17
1年期NDF 6.2600/30 6.261
CNH即期 6.2066/74 6.2059
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 林高丽)
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