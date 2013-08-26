人民币高开低收 6.12元阻力仍较大

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
* 人民币即期高开低收
* 6.12元阻力仍较大
* 中间价维稳意图明显
路透北京8月26日 - 人民币兑美元即期周一高开后收低。中间价随国际美元弱势而开高，但总体保持8月中旬以来的平稳态势。交易员称，即期盘间数次试图突破6.12元皆被购汇盘拉回，显示该价位阻力仍然较大。
上海一外资行交易员称，美元多头在6.12下方卖出去，空头又在6.12元上方买回来，这一关键心理价位的争夺还会持续一段时间。今天看不出有监管层干预的痕迹，从该行客盘看结购汇都有，但缺乏较大的、成交欲望比较强烈的盘子。
他并表示，08年新兴市场货币遭抛售时，中国央行就通过长时间维持中间价稳定来应对，目前情况类似。近期美国退出QE（量化宽松）的预期也有一些反复，中间价应该不会大幅升贬值，即期还是以盘整为主，后期也要等美国方面情况有所进展再看方向。
上海一股份行交易员说，早盘跳空高开后人民币一度升值到6.1175元，此后购汇显得更多些，“可能是盘初砸（美元）过一波之后，大行又出来捞美元，大家看还是砸不下去，就慢慢又买回去了。”
他说，境内人民币近期受境外市场的影响偏小，今天CNY与离岸人民币CNH的价差一度拉得很宽，但之后偏强的CNH被CNY拉回来了一些，离岸受在岸的影响更为明显。这也说明在岸离岸市场的价差一旦拉大，还是会存在一定的套利空间。
东京汇市美元兑日圆周一小幅下滑，已从上周五的近三周高点拉回，此前数据显示美国新屋销售严重下滑，为美国楼市的复苏现状投下阴影。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1225 6.1210 -0.02%
中间价 6.1680 6.1710 0.05%
成交额 129亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.82% (上限±1 日高 日低
%)
日内波动幅度(pips) 50 6.1175 6.1225
2013年来即期升贬值幅度 1.76%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:56 今日 上日
1年期NDF 6.2350/80 6.2390
CNH即期 6.1121/27 6.1100
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李然; 审校 张喜良/曾祥进)
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