上海自贸区今年将推动人民币资本项目可兑换先行先试--报载

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透上海1月25日 - 中国上海市市长杨雄近日表示，今年上海自贸区将推动人民币资本项目可兑换先行先试，拓展自由贸易账户功能，适时启动合格境内个人投资者境外投资试点（QDII2）。
新华社援引他在上海市人大会议做政府工作报告时的讲话称，今年上海还将推动保险交易所开业运营，集聚全国性信托登记、票据交易和全球清算对手方协会等一批总部型、功能性金融机构。
此外，他表示，上海市将配合国家金融管理部门，支持人民币跨境支付系统二期建设；并探索建立金融功能监管协调机制，切实防范金融风险。
中国央行去年10月发布的相关试点方案提及，上海自贸区将率先实现人民币资本项目可兑换，进一步扩大跨境人民币使用，并支持建设国际金融资产交易平台和国际能源交易中心等面向国际的金融市场。关于备受市场关注的合格境内个人投资者境外投资试点（QDII2），方案称“适时出台相关实施细则，不过首次对投资领域做出规定，允许符合条件的个人开展境外实业投资、不动产投资和金融类投资。[nL3S12U38I]
中国国务院常务会议去年提出，深化上海自贸试验区金融改革试点，在上海自贸区范围内和已有经验基础上，逐步提高人民币资本项目下可兑换程度，研究启动合格境内个人投资者境外投资试点（QDII2），拓宽境外人民币投资回流渠道。（完）
(发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。