上海自贸区今年将推动人民币资本项目可兑换先行先试--报载

路透上海1月25日 - 中国上海市市长杨雄近日表示，今年上海自贸区将推动人民币资本项目可兑换先行先试，拓展自由贸易账户功能，适时启动合格境内个人投资者境外投资试点（QDII2）。

新华社援引他在上海市人大会议做政府工作报告时的讲话称，今年上海还将推动保险交易所开业运营，集聚全国性信托登记、票据交易和全球清算对手方协会等一批总部型、功能性金融机构。

此外，他表示，上海市将配合国家金融管理部门，支持人民币跨境支付系统二期建设；并探索建立金融功能监管协调机制，切实防范金融风险。

中国央行去年10月发布的相关试点方案提及，上海自贸区将率先实现人民币资本项目可兑换，进一步扩大跨境人民币使用，并支持建设国际金融资产交易平台和国际能源交易中心等面向国际的金融市场。关于备受市场关注的合格境内个人投资者境外投资试点（QDII2），方案称“适时出台相关实施细则，不过首次对投资领域做出规定，允许符合条件的个人开展境外实业投资、不动产投资和金融类投资。[nL3S12U38I]

中国国务院常务会议去年提出，深化上海自贸试验区金融改革试点，在上海自贸区范围内和已有经验基础上，逐步提高人民币资本项目下可兑换程度，研究启动合格境内个人投资者境外投资试点（QDII2），拓宽境外人民币投资回流渠道。（完）