中国央行称去年境内外币支付小幅下降 人民币跨境支付平稳运行

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月15日 - 中国央行周三发布报告称，2016年全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。境内外币支付系统业务小幅下降，人民币跨境支付系统平稳运行，而移动支付业务和网上支付跨行清算系统业务增长较快。
央行网站刊登的报告并指出，去年银行发卡量保持稳步增长，银行卡交易量继续增长，银行卡信贷规模继续增长。2016年支付系统处理支付业务金额是全国GDP总量的68.73倍。从支付系统资金往来情况看，全国共23个省（市、自治区）的辖内资金流动量占本省（市、自治区）资金流动总量的比例超过50%。
数据显示，2016年境内外币支付系统共处理业务198.58万笔，处理业务金额8,199.01亿美元，同比分别下降4.47%和9.52%；当年人民币跨境支付系统处理业务63.61万笔，金额4.36万亿元。
此外，全国共发生票据业务2.93亿笔，金额187.79万亿元，同比分别下降29.64%和21.17%。截至2016年末，电子商业汇票系统参与者共计426家，较上年末增加30家。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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