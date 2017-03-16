中国央行称去年境内外币支付小幅下降 人民币跨境支付平稳运行

央行网站刊登的报告并指出，去年银行发卡量保持稳步增长，银行卡交易量继续增长，银行卡信贷规模继续增长。2016年支付系统处理支付业务金额是全国GDP总量的68.73倍。从支付系统资金往来情况看，全国共23个省（市、自治区）的辖内资金流动量占本省（市、自治区）资金流动总量的比例超过50%。