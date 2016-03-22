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中国财经 | 2016年 3月 22日 星期二 09:10 BJT

1月跨境人民币指数环比下跌 人民币结算量亦降--中行

路透北京3月22日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)发布报告称，1月跨境人民币指数（CRI）为249点，较上月下降27点，同比上升14点；当月人民币在经常项目、直接投资项下结算量环比亦下降。

该行网站刊登的报告指出，1月跨境人民币结算规模环比下降明显，当月全国办理经常项下和直接投资项下跨境人民币结算金额8,821亿元人民币，环比下降25.6%。

具体看，1月人民币在货物贸易结算中的使用比例有所下降。当月货物贸易人民币结算金额4,922亿元，同比增长1.8%。按国际收支口径，1月以人民币结算的货物贸易收支占所有币种货物贸易收支的比重为21.5%，较上月下降近三个百分点。

此外，报告称，人民币跨境收支保持净流出。1月延续上年的人民币跨境流动净流出态势，当月人民币净流出2,430亿元，净流出额与上月持平。

报告并称，1月末，离岸市场人民币汇率经历大幅波动后逐步趋稳，流动性略有改善。月末，离岸人民币市场流动性相应改善。根据香港金管局公布数据，1月末香港人民币存款达8,521亿元，较上月微升0.1%。（完）

(发稿 李贺；审校 张喜良)

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