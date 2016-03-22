1月跨境人民币指数环比下跌 人民币结算量亦降--中行

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京3月22日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(601988.SS)发布报告称，1月跨境人民币指数（CRI）为249点，较上月下降27点，同比上升14点；当月人民币在经常项目、直接投资项下结算量环比亦下降。
该行网站刊登的报告指出，1月跨境人民币结算规模环比下降明显，当月全国办理经常项下和直接投资项下跨境人民币结算金额8,821亿元人民币，环比下降25.6%。
具体看，1月人民币在货物贸易结算中的使用比例有所下降。当月货物贸易人民币结算金额4,922亿元，同比增长1.8%。按国际收支口径，1月以人民币结算的货物贸易收支占所有币种货物贸易收支的比重为21.5%，较上月下降近三个百分点。
此外，报告称，人民币跨境收支保持净流出。1月延续上年的人民币跨境流动净流出态势，当月人民币净流出2,430亿元，净流出额与上月持平。
报告并称，1月末，离岸市场人民币汇率经历大幅波动后逐步趋稳，流动性略有改善。月末，离岸人民币市场流动性相应改善。根据香港金管局公布数据，1月末香港人民币存款达8,521亿元，较上月微升0.1%。（完）
(发稿 李贺；审校 张喜良)
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路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。