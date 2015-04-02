中国可能让人民币兑疲弱欧元贬值--德意志银行

路透伦敦4月1日 - 全球第二大外汇交易银行--德国德意志银行周三在一份报告中说，人民币兑不断下跌的欧元进行正式贬值的可能性越来越大。

该观点与过去一个月伦敦市场中的看法基本一致。伦敦是世界上最大的外汇交易中心。

世界最大的货币交易商花旗集团上周表示，中国人民银行可能下调人民币汇率浮动区间，并可能不再像以前那样看重兑美元汇率。

“我们预计中国汇率政策在近期不会出现任何变化，但如果美元(按我们预期的那样)进一步大幅上扬，则关于中国与美元挂钩的汇率制度是否能维持下去的争论可能再度出现。”花旗集团在上周说。

“如果中国人民银行将人民币汇率从和美元挂钩变为和一篮子货币挂钩，(人民币)近期的潜在疲弱表现可能加剧。”

中国目前正努力推动人民币被纳入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)，从而使人民币正式成为储备货币。今年晚些时候IMF将对SDR进行五年一次的评估。

中国前几年不愿意迅速开放资本市场，结果导致人民币兑美元升值缓慢，这仍然是一个争议问题。

今年以来，许多亚洲国家大幅对本币贬值，影响了中国企业的竞争优势。今年迄今人民币兑欧元升值约15%，但兑美元下跌了1%。

“如果欧元(兑美元)恢复跌势，滑向平价水平甚至更低...将很难看到中国政府无动于衷并放任其竞争优势被进一步侵蚀，即使(贬值)妨碍人民币被纳入SDR，”德意志银行说。

随着中国资本市场逐渐开放、人民币浮动更加自由，欧洲希望在中国资本市场获得较大份额。中国目前是欧元区最大的贸易伙伴，人民币是欧洲央行欧元贸易加权汇率货币篮子中的头号货币。这个货币篮子决定着欧元的有效汇率。

花旗集团称，预计人民币将在今年11月之前被纳入SDR，如果能够实现，市场对人民币的需求和信心将提高。

环球银行金融电讯协会(SWIFT)今年1月份表示，人民币在去年11月份超过加元和澳元，跻身全球五大支付货币行列。(完)

(编译 秦德兴; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。