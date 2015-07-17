人民币国际化未受股灾影响 熊猫债市场或随之崛起--中金

路透上海7月17日 - 中国大型投行--中金公司最新报告称，中国近期加速开放银行间市场，境外机构进入不管是手续、投资品种还是配额都大幅放宽，同时世行附属机构国际金融公司计划在中国境内重启熊猫债发行等，预示人民币国际化未受中国股灾影响，熊猫债市场或随之崛起。

报告指出，中国加速开放银行间市场表明，政府推进资本账户开放和人民币国际化的基本方向未受近期股市震荡影响，政府推动人民币加入IMF特别提款权(SDR)货币篮子、推进人民币国际化的方向似乎并没有改变。

报告认为，进一步对境外资本开放银行间市场无疑是实现资本账户自由可兑换这一既定目标的重要进展。放松境外央行、国际金融组织和主权财富基金的银行间市场准入也可进一步拓宽离岸人民币资金的投资渠道，增强人民币作为储备货币的便利性和可使用程度。

中国央行周二发布通知称，境外央行、国际金融组织、主权财富基金等相关境外机构投资者进入银行间市场，向中国央行提交银行间市场投资备案表即可；同时放开投资额度限制，相关境外机构可自主决定投资规模。

中金指出，此次新规用备案制取代之前的审批制，并将交易品种从过去的债券现券和回购交易扩展到债券借贷、债券远期、以及利率互换、远期利率协议等衍生品，并取消了配额限制。

而国际金融公司自2006年11月以来将再度重启熊猫债发行，也表明人民币国际化仍在途中，未受近期股市震荡影响，“人民币作为国际融资货币正逐渐受到青睐，因为中国拥有全球最大储蓄池，另外货币政策放松显着降低了在岸人民币债券的收益率。”

报告并认为，随着资本账户开放，相信中国债券市场（包括熊猫债市场）有巨大的发展潜力。对国内而言，国际金融公司的债券发行不会对流动性或者利率造成影响，因之前熊猫债发行通常都在十亿元的量级上，对债券市场冲击很小。

中金数据显示，截至今年6月，仅有三只熊猫债未到期，均由国际金融组织发行，总额仅31亿元，在体量约30.5万亿元的债券市场中显得微不足道。在投资方面，境外投资者共持有约5,899亿中国债券，市场份额不到2%。

“扩大债券发行者和投资者群体，对于建设一个多元化、流动性好以及交易活跃的在岸债券是至关重要的。特别地，我们认为自贸区可以在熊猫债市场的发展中发挥积极作用。”报告称。（完）

(整理 张金栋; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。