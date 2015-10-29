焦点：熊猫债十年波折转角遇良机 市场崛起还盼真降门槛

路透香港10月29日 - 熊猫债在过去十年里可谓名副其实极为稀有，中国近期正大力开放银行间债市、并力促人民币加入特别提款权（SDR）之际，熊猫债能否乘风崛起，市场人士表示，“万事俱备”还待监管层能否真正降下发行门槛的“东风”。

两周前，中国金融监督机构-银行间市场交易商协会（NAFMII）一行来香港调研，走访了部分中外资机构，释放出的信号是欢迎境外非金融企业能在中国境内债市发行熊猫债。

不久后，中国第一支境外非金融企业公开发行的熊猫债出笼。

本周五，招商局集团(香港)将在在银行间市场公开发行总额5亿元人民币短期融资券，期限一年。

而中银香港与汇丰香港9月底已率先在国内发行了首批三年期各10亿元的国际性商业银行熊猫债。

“监管层态度是很明确的，发展熊猫债是人民币国际化及纳入SDR的重要一步， 债市国际化要‘走出去’和‘请进来’，‘走出去’的香港离岸人民币债市已成规模，但‘请进来’工作还差得远。”一位监管层人士称。

其实，中国的熊猫债起步较早， 早在十年前，在NAFMII的支持下，德国汽车制造商戴姆勒作为首家非金融企业私募发出了中国第一支熊猫债，但随后仅有国际金融公司（IFC）、亚洲开发银行（ADB）、日本三菱UFJ银行等6家机构尝过此杯羹，发行总额仅60亿元，这在体量逾40万亿元的中国债券市场中显得微不足道。

中金公司债券分析师陈健恒认为，在监管机构积极推动人民币国际化的背景下，加上发行成本来看，境内外息差有了明显压缩，加之各种条件，熊猫债渐具备天时地利人和等因素，预计发债速度将会加快。

路透从熟悉情况的人士得知，渣打银行香港亦计划今年底在国内银行间债市发行规模10亿元熊猫债，期限暂定三年。

十年前，戴姆勒的一年期熊猫债债券利率5.2%，明显高于当时香港市场同期债券，而今年9月底，中银香港和汇丰的各三年期熊猫债，票面利率3.5%，已低于同期境外市场的人民币筹资价格。

上周五，中国央行再度下调基准利率0.25个百分点及下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。

今年下半年以来，境内外市场人民币资金价格已由过去的在岸高于离岸转变为倒挂。目前离岸人民币国债收益率曲线亦高于高在岸市场，其中一年期价差近110点子（BP），而五年期和10年期的价差在40点子左右。

天风证券香港子公司总裁孟小宁认为，熊猫债的崛起条件日渐水到渠成，而通过熊猫债，人民币国际化也从原来跨境贸易项下输出资金转为资本项下，这对离岸人民币市场建设也大有裨益。

**熊猫债能否崛起还看是否真降门槛**

中国熊猫债市场十年磨一剑，发展迟缓。

除了人民币过去十年一直处升值通道、境内外价差大等瓶颈外，发行主体限制过严，且审批流程复杂、发行周期较长、成本较高也是规模难以做大原因之一。

孟小宁认为，过往十年，熊猫债规模起不来主要受限于发行主体在境外对人民币使用用途不足，而目前人民币利率和汇率等因素已转有利，但水到渠成还待监管机构多方推动和配合。

NAFMII一位资深人士透露道，目前监管层关于熊猫债也是积极支持的态度，从技术层面正考虑简化手续，争取做到跟国内企业发行短融中票一样便利。

他进一步透露，会计方面，目前已认可中、港和欧盟的债券发行会计准则，若采取公募发行，审计准则认可中港的，且需要双家公司评级，其中需要一家是国内评级公司的。此外需要国内和国外的法律意见书。而资金用途方面，出境不出境均可。

路透从知情人士获悉，今年9月底，中银香港和汇丰发行的熊猫债是跟相关监管部门以一事一议的方式沟通发行的，若熊猫债想做大规模，未来还是取决于监管层的态度。

一位外资银行债券部门人士则略有怨言，他认为中国资本项下无法自由兑换，发行还需跨越许多行政障碍，而募资用途出境设限多，且外汇衍生品市场难以满足外国发行者的需要，比如用CCS（货币交叉互换）将募集资金转换为其它币种并不便利。

“债券发行的整个监管思路都是行政审批化，比如会议审计准则不是国际标准，需要中国国内标准，评级也要用国内本土评级，这让高等级的、全球融资渠道畅通的大型跨国金融机构和企业非常难受的。”这位外资行人士表示。

他表示，熊猫债要想繁荣大发展，需要向国际标准看齐，引入监管灵活性和增加一级市场发行方式范围，无论是首次发行还是连续发行，都能提供在公募发行框架之内和之外的选择空间。

“这些技术问题不真降门槛，那熊猫债只会是中外资银行和红筹公司自己和自己玩，这就变成利用利差和汇差来跨境套利的渠道，或者吸引中低等级发行人利用国内低信用利差来节约融资成本。”上述外资行人士说。

此外，亦有中资债券承销部门人士建言，目前熊猫债市场存量低，二级市场流动性弱，若监管层能允许熊猫债的回购融资质押便利性，亦能吸引投资者。（完）