综述：人民币点心债无畏贬值续扬 中资拥主场优势需留意是否过热

记者 董永年

路透台北7月15日 - 无畏人民币走贬，点心债(含宝岛债)在外有全球债市走多、内有需求大于供给等带动下，初、次级市场表现热络。由于可配置标的愈来愈少，且中资拥有主场优势，多头续航可期，但需提防过热风险。

相较去年811汇改造成点心债遭不计价抛售，英国脱欧令人民币贬值，点心债价格却呈现续扬走势。市场人士认为，811与今年1月，人民币出乎意料大贬，流动性消失造成资金成本窜升，才造成点心债殖利率狂弹。

〞最近虽贬但市场还能消化，基本面放缓容许贬值。〞第一金投信人民币高收益债券经理人黄奕栩说。

此外，美联储升息预期再降，全球债市同步走多，新兴市场债更创下最大单周净入金额。根据美银美林引述EPFR截至7月7日当周资料显示，三大类主要债券均呈现大幅净流入，其中新兴市场债一周净流入34.2亿美元，其次是投资级债27.7亿美元和高收益债19.5亿美元。

点心债虽较少有外资增持，但中资机构基于境内外利差积极参与初级标售，并于次级追价，表现也亮眼。

6月底、7月初，接连有中国财政部于香港发行五个期限国债、中国银行卢森堡分行与纽约分行发行绿色债券以及重庆粮食集团发行中新合作项目首个离岸人民币债，均获致较预期为佳的标售结果，于次级市场的交易价格仍继续上扬。

〞境外收益比境内高，对中资有吸引力，都是人民币曝险，没有汇率风险。〞黄奕栩称。

点心债投资热也延烧到宝岛债。法国东方汇理银行(CAGR.PA)于近日私募三年券，虽设有满两年可开始赎回条件(NC2)，但仍受到投资人热捧，募资逾25亿元人民币，创下宝岛债单一年期券募资新高纪录。

一参与认购的大型商业银行人士称，放量主要是因为有寿险业者参与，在台湾20年期公债殖利率仅不到1.20%状况下，认购该档宝岛债扣掉换汇成本还能有2.0%的收益，〞何乐而不为？〞

流动性一向不佳的宝岛债次级市场，近期也陆续出现成交。像是工商银行(601398.SS)新加坡分行2014年9月发行的七年券，日前以3.67%成交，较3.95%的发行利率低了28基点。

〞现在好像一券在手希望无穷，要买不见得买的到。〞一位大型证券商交易员说。

不过也有机构反向操作。一大型寿险公司投资人士即称，由于人民币计价保单很少，再加上买美元债的避险成本比人民币低，所以趁着近期殖利率下滑落袋为安。

〞现在利率太低了，刚好有调节机会。〞他说。

**操作压力变大**

虽然近期点心债发行略见升温，但根据渣打银行的最新统计，截至6月底流通在外的点心债余额剩6,850亿人民币，已较去年底下滑了17%。

明年上半更将是点心债到期的高峰，黄奕栩指出，光是第一、二季，每季就有高达500-600亿的到期量。

由于境外发行成本仍高，此前发行端要补上到期缺口的机率偏低。

市场似乎也提前反映即将到来的资产荒。一不愿具名的基金经理人称，除了投资人民币资产的基金与银行，在持券到期后的补券需求外，愈来愈多中资的加入，让缺券议题开始升温。

〞他们买了就放着，这使次级交易变少，流动性也变差，收益率愈掉愈多。〞她说。

另一债券基金经理人也指出，人民币愈贬、境内管控更严格，资金就更想出逃，出来就不想回去了。这些钱只买自己认识的标的，买利率不买信用。

她举例，像是万科(2202.HK)(000002.SZ)点心债，1月与境内利差达100基点以上，如今已缩到30点。照此趋势发展，境内外利差走平甚至反转也不是没有可能。

中资机构追捧点心债，也让投信基金经理人操作压力大增。

一不愿具名的基金经理人坦言，痛苦的来源在于明明知道人民币在贬，还得继续买进点心债，若不跟绩效就会输给大盘。最近行情是太过极端的好，就与陆股先前大涨一样，不知道何时会崩盘。

〞今年被解放军用钱狠狠教训了一顿。〞该基金经理人说。

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 18,321.6 48

交通银行 13,000.0 1

东方汇理 9,615.0 44

法巴 3,874.5 16

中国银行 3,199.9 4

渣打 2,646.0 18

花旗 2,240.0 7

国泰君安 1,550.0 2

**本周市场动态**

--两位消息人士周一指出，法国东方汇理银行(CAGR.PA)计划在台湾发行三年期宝岛债，满两年可开始赎回条件(NC2)以4.00%定价。创下宝岛债单一年期券募资新高纪录。

--中国证监会副主席方星海日前称，上海证券交易所和伦敦证券交易所就“沪伦通”开展可行性研究，是中英双方探索互利务实金融合作的重大举措，目前已有良好进展。(完)