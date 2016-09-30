境外投资者增持人民币债券将助力人民币汇率持稳--中国货币网

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月29日 - 中国货币网周四刊登评论称，未来随着人民币正式加入SDR货币篮子，以及中国金融市场对外开放的进一步推进，境外投资者增持人民币债券资产带动的资本流入将继续助力人民币汇率保持稳定。
中国货币网特约评论员称，人民币正式加入SDR货币篮子后，应该继续实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。
“在经济继续保持中高速平稳增长、货物贸易顺差较大、外商直接投资持续增长、外汇储备充裕、资本流动趋于平衡的基本面下，人民币将继续保持对一篮子货币的基本稳定。”评论指出。
评论称，境外投资者增持人民币债券资产有助于持续带动长期资本流入；更多境外机构投资者进入银行间债券市场，也有利于促进中国债券市场发展，带来多元化的投资需求和投资策略。
据货币网，2016年8月末，中国债券市场总托管量为59.5万亿元，其中，境外投资者托管量仅占总托管量的不到2%，既远低于发达经济体超过20%的平均水平，也远低于新兴市场超过10%的平均水平，境外投资者投资中国债券市场有着很大的潜力。
评论指出，随着中国金融市场深化发展和对外开放，下一步中国债券市场还有望加入主要全球债券指数，这些指数在全球约有50万亿美元追踪进行资产配置。A股也有望加入主要股票指数，全球追踪资产规模也达10万亿美元。这都有助于进一步吸引国际资本配置境内债券和股票资产。
人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收盘放量微升，而中间价连续第二天走弱。交易员称，国庆长假临近，尽管客盘购汇略占上风，但今日大行维稳的力度和强度都不小，显示监管层维稳决心，市场对此亦心领神会，维持窄幅波动。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。