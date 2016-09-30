境外投资者增持人民币债券将助力人民币汇率持稳--中国货币网

路透北京9月29日 - 中国货币网周四刊登评论称，未来随着人民币正式加入SDR货币篮子，以及中国金融市场对外开放的进一步推进，境外投资者增持人民币债券资产带动的资本流入将继续助力人民币汇率保持稳定。

中国货币网特约评论员称，人民币正式加入SDR货币篮子后，应该继续实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。

“在经济继续保持中高速平稳增长、货物贸易顺差较大、外商直接投资持续增长、外汇储备充裕、资本流动趋于平衡的基本面下，人民币将继续保持对一篮子货币的基本稳定。”评论指出。

评论称，境外投资者增持人民币债券资产有助于持续带动长期资本流入；更多境外机构投资者进入银行间债券市场，也有利于促进中国债券市场发展，带来多元化的投资需求和投资策略。

据货币网，2016年8月末，中国债券市场总托管量为59.5万亿元，其中，境外投资者托管量仅占总托管量的不到2%，既远低于发达经济体超过20%的平均水平，也远低于新兴市场超过10%的平均水平，境外投资者投资中国债券市场有着很大的潜力。

评论指出，随着中国金融市场深化发展和对外开放，下一步中国债券市场还有望加入主要全球债券指数，这些指数在全球约有50万亿美元追踪进行资产配置。A股也有望加入主要股票指数，全球追踪资产规模也达10万亿美元。这都有助于进一步吸引国际资本配置境内债券和股票资产。

人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收盘放量微升，而中间价连续第二天走弱。交易员称，国庆长假临近，尽管客盘购汇略占上风，但今日大行维稳的力度和强度都不小，显示监管层维稳决心，市场对此亦心领神会，维持窄幅波动。（完）