人民币贬值恐慌苗头初现 中国央行料将择机收手--招行

路透北京2月25日 -中国招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮周二称，今天上午的人民币大跌，有可能反映出市场恐慌情绪已露头，套利资金止损盘出现，表明此轮贬值初见效果。虽然不排除央行会允许汇率进一步贬值，但不会放任人民币大跌，近期会择机收手。

人民币兑美元即期周二续贬352个点子至6.1266元，盘间并触及半年新低6.1310元。今天即期跌幅为2011年1月7日以来最大。f即期上周累计已下跌0.4%，今年初至周一收盘累计跌幅达1.19%。人民币汇率近半年累积的升幅，在不到一个月的时间里一笔勾销。

刘东亮在其报告中指出，已有较多渠道反馈“套利客户十分恐慌”“不少套利客户亏损了”，这表明此轮贬值初见效果。不过，由于无法统计套利资金规模到底有多大，成本又是多少，所以已经有多少资金被挤压出去难以估计，但至少此轮贬值会对新资金介入套利业务形成心理上的震慑。

同时，境外融资成本上升，中资行在境外融资额度趋于紧张，也将限制套利规模的进一步扩大。

他认为，短期而言，不排除央行会允许汇率进一步贬值，但不会放任人民币大跌，近期会择机收手，因贬值预期失控的局面不符合央行的政策意图，央行亦不希望恐慌情绪在敏感的“两会”前传导至缺乏金融知识的普通民众层面。预计央行很快将进入评估阶段，评估此轮贬值对套利资金挤压的效果。

报告指出，短期而言，这一轮贬值时间窗口最多持续到3月中旬，最早2月底就会结束，较大可能月底月初就将结束，因3月上旬将面临“两会”，4月后面临美国财政部公布半年度汇率报告的时间点，按照历史规律，人民币趋于稳定或再度转强的可能性较大。

中期则央行应该已经注意到了高利率环境下单向升值的危害，今后人民币双向波动的特征会加强，以打破市场押注行为，遏制套利资金的流入，月均波幅可能从250-600BP扩大到600-1200BP，至于日内波幅放宽，坚持认为暂没有必要。

从长期而言，其不认为人民币升值周期已经结束，所有驱动人民币升值的因素并未出现变化，年内仍有2-3%的升值空间。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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