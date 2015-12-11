综述：人民币贬值促11月外币存贷款下降 但热钱流出不是主因

路透北京12月11日（作者 李文科/孙琦子） - 中国11月外汇储备和外币存贷款双降，令热钱大量流出的忧虑升温。不过分析人士指出，人民币汇率当月持续贬值逾1.2%背景下，资金流出量的确大于流入量，但还不能简单解读为热钱流出，海外投资和国外消费增加的贡献更大。

中国人民银行周五公布11月当月外币存款和贷款双双减少，外币存款减少203亿美元，外币贷款减少262亿美元，11月月末外币贷款余额8,407亿美元，同比下降4.9%。11月月末外币存款余额6,305亿美元，同比增长0.9%。

专家认为，外币存贷款均减少主要是由于中国境外投资增加、居民海外消费攀升，以及境外融资到期等原因，资本流出不是主因。未来流出压力一定程度要取决于人民币汇率走势。

“热钱流出会占一定的比例，不会占到前三。第一位是海外投资加大，第二位是海外旅游消费，每年出国的人数上亿，一人花一块钱也要一亿美元。”民生银行研究院院长黄剑辉称。

中国金融期货研究所首席经济学家赵庆明也认为，外贸顺差并不必然导致外币存款增加，但直接说热钱流出时不负责任的。中国这两年的ODI是非常大。

他强调，中国的资本项目还是逆差，其中有一些是对外的投资，有一些对外的贸易信贷，还有一部分可能是归还之前的境外融资。但不能简单用热钱流出来解释，还要有更详细的国际收支平衡表数据才能判断是什么状况。

人民币兑美元即期自8月11日一次性贬值后，虽然短期略有走升，但自11月开始启动一轮贬值行情，人民币11月单月就走贬1.26%，截止今日收盘已经贬值2%。

周四外管局综合司司长王允贵也表示，尽管外储资产下降，但一个好的结果是民间的对外资产金额在增加，相当于央行外汇储备资产的一部分转移到了民间，变成了境内企业在海外拥有的资产，这是符合整个国家战略的，有利于国家“走出去”战略的平稳运行。

他强调，美元加息是渐进的，对中国跨境资本流动有短时扰动，但长期看中国跨境资本流动仍会在健康合理水平。

**海外投资和国外消费贡献更大**

人民币贬值预期固然造成资本外流压力，但专家认为，资本流出已经过了加速期，流出压力较前两个月有所减轻；而中国居民海外旅游和海外消费大幅攀升，是造成外币存款减少的重要原因。

黄剑辉就提到，中国已经是世界第三大对外投资国，中国对亚非拉的投资在加大。而且中国成立了亚投行、丝路基金，也用出去一部分贷款；央行给国开行和进出口银行也注资了几百亿美元。

“现在的流出压力比前两个月要好一些，未来流出压力如何则要看人民币汇率的趋势。”交通银行金融研究中心高级研究员陈冀称。

根据黄剑辉最近调研发现，近期到银行换美元的人明显增多。外币存款利率很低，因此缺乏将美元存在银行的动力。而现在每年有超过一亿中国人去海外旅游，很多人把钱换成美元去国外消费了。（完）