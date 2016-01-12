人民币兑美元今年料仅小贬5% 但资本外流和贬值压力仍大--瑞银

瑞银证券最新策略报告指出，近期人民币兑美元明显贬值引市场高度关注，并增加了其对中国央行汇率政策方向和未来续贬空间的担忧，瑞银大中华区首席经济学家汪涛和中国经济学家张宁最新观点认为，年度人民币贬值空间仍将有限，但资本外流和贬值压力则仍较大。汪涛和张宁并指出，人民币汇率变动应放在参考一篮子货币、更具弹性的汇率政策框架下进行分析和判断。路透