综述：“人民币外交”促国际化重心转向区域投资合作

图为在韩国外换银行拍摄的美元和人民币现钞。 REUTERS/Lee Jae-won

作者 李然

路透北京10月17日 - 金秋时节，中国的“人民币外交”亦展现出独有魅力，包括英国发行人民币主权债、人民币与欧元直接兑换、韩国“泡菜债”、中俄货币互换协议等纷至沓来，人民币国际化重心似乎正从以往的注重提升离岸人民币资产规模，转向集中推进区域投资合作。

上述策略变化除了与国际上“去美元化”需求一拍即合外，在美联储加息预期、美元升值背景下，也满足了新兴市场国家为资本外逃做好准备的需要，并为提振人民币投资需求打下基础。

“今年的人民币外交，无论是金砖机制的构建，还是沿着丝绸之路一带一路（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）构建，都是人民币绑着经济开放合作、尤其是双边投资合作进行的。”独立金融战略研究机构--MFI金融研究中心首席研究员江勋对路透说。

他认为，今年以来当局对人民币国际化一定做了比较大的反思和调整，策略上不再去刻意追求离岸人民币资产规模的膨胀，即便与英国合作发行人民币债券，也是搭框架及外交考虑居多。

香港和台湾的离岸人民币存款月度增长在今年出现放缓甚至下降。评级机构惠誉的最新数据显示，主要受季节性因素影响，今年第三季度点心债发行总额比第二季度117亿美元的历史最高点下降了65%，跌至41亿美元。

江勋认为，人民币境外流动性在比较长的时间内，都难以出现明显的改善，因为人民币在香港的货币乘数实在太低；而如果仅通过金融市场投资及跨境套利去推动人民币的流动，人民币国际化就失去了意义，反而给内地增加系统性风险。

“要解决的根本问题，是如何让非居民与非居民之间能够用人民币来展开日常经济生活，人民币在离岸市场才能有正常的本地化的衍生流通机制。没有这个基础，我们发展再多的离岸人民币债券都没有用。”他说。

此前路透也分析指出，随着汇率稳定、即将登陆的沪港通及离岸人民币产品的创新，港台的人民币资金池仍会继续稳步增长，尤其是资本项下业务会成为新动力。

**顺理成章**

今年以来，人民币国际化的合作公关对象中新兴市场大幅增加，其普遍存在的投资不足问题，也为人民币以投资货币的角度推进国际化留下了空间。

这在倒逼国内金融改革的同时，也让改革更加从容和顺理成章。江勋认为，人民币国际化路径今年开始从日圆经验转向德国经验，在不开放资本项目的条件下，通过区域投资来推进，这样人民币不用背负过重的升值压力，也不用过于激进地推进利率市场化。

中国银行国际金融研究所分析员李建军称，过于强势的人民币会带来套利和资本回流，弱势货币又无法起到国际货币的作用，币值稳定的同时保持双向波动对于使用双方都有好处。人民币国际化应该是个大战略，其他方面都需要来配套，这就包括汇率水平。

从该考虑出发，后期人民币配合保持双向波动的必要性和可能性都更高，且当前市场面也并不缺乏条件。国庆节后，离岸人民币汇率同时受到在岸汇率和国际美元走势的牵制，但在美元走强的状况下，在岸汇率更能起到“锚”的作用，遏制离岸汇率不时出现的贬值冲动。

在岸汇率方面，10月来在小幅波动中稳定走升，目前预期和供求都相对平衡，未对国际美元大幅波动做出明显反应。从上个月短期贬值冲动时出现稳定的中资大行结汇、三季度外汇储备大减1,000亿美元来看，市场也需对监管层对抗人民币贬值的决心和能力有所预判。

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 70,610.0 216

2. 渣打 46,650.0 149

3. 星展 23,593.7 65

4. 法巴 21,341.8 72

5. 中国银行 17,016.3 35

**本周市场动态**

--评级机构惠誉周四称，今年第三季度点心债发行量略有下降，但预计第四季度的发行将出现反弹，且全年点心债发行仍将保持增长趋势。

--台湾央行周三表示，至今年9月底止，台湾银行业累计人民币存款TWRMBDEPO达3,004.29亿元，较前月成长约1.76%。

--英国政府周二在伦敦成功发行三年期离岸人民币债券，票面利率2.7%，实际发行规模为30亿元。这是西方国家首次发行人民币债券。

--据路透获得的销售文件显示，云南省属重点国有企业--云南能投集团日前首次透过海外子公司在境外成功发行一笔规模为6亿元、3年期点心债，票息为5.5%。

--中国工商银行（亚洲）有限公司成为首家在韩国发行人民币计价债券的中资机构，标志着韩国离岸人民币债券市场的发行主体由韩国本土机构扩大至中资机构。（完）

(审校 张喜良)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。