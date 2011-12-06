人民币兑美元近收平 盘中续触跌停

* 人民币兑美元近收平

* 中间价居高不下,购汇需求不减盘中多触跌停

* 市场看好强势美元至年底

路透上海12月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周二近收平.中国央行制定的中间价居高不下,在美元买盘依旧汹涌的情况下,盘中频繁触及人民币跌停价,亦为连续第五日被压至下限;另外,美元供给不足致交投清淡,日间高低价差缩至仅20个点的狭窄区间.

交易员并表示,中国10月外汇占款近四年来首次下降,说明热钱正回流欧美.引发市场对於中国经济走势的担忧,以及人民币难以维持坚挺的预期.

"市场看涨美元,5,6个亿,7,8个亿(美金)的(卖)盘子砸下来,市场连动都不动,看!刚又封在跌停了,"北京一银行交易员早盘时段称.

该交易员并指出,欧债危机困难重重,令美元的避险价值逐渐攀升.也是看涨美元的原因.而刺激人民币上涨的因素相对偏弱,预期强势美元将延续至年底.

欧债危机的"蝴蝶效应"终引发热钱回流欧美,令中国10月外汇占款惊现近四年来首次下降.在外围环境短期难以改善,人民币升值预期减弱背景下,外汇占款减少料成趋势性态势.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------

6.3642 6.3631 6.3651 6.3334 6.3349 6.3641

按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3651元是今日人民币跌停价.

以下为北京时间17:08,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3855/95 6.3780

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3775/45 6.3810

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水25点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3667元.

东京汇市欧元周二下滑,此前标准普尔称,如果欧洲领导人未能在本周稍晚举行的峰会上就化解欧债危机采取果断行动,可能调降15个欧元区国家的信用评级.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕/李宏薇; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。