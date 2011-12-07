人民币兑美元续近收平 看涨美元情绪仍强烈

* 人民币兑美元续近收平

* 盘中连续第六日触及跌停

* 中间价或存在下调空间

* 市场看涨美元情绪仍强烈

路透上海12月7日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周三继续以近收平结束,盘中并连续第六个交易日触及跌停.连日释放的购汇需求,令目前美元"供不应求"的局面稍缓,但看涨美元情绪依然强劲.

有交易员并认为,近期中间价或存在下调的空间,因源於年底企业购汇需求将逐步增强,而近日"高中间价,盘间频频跌停"的市况并不利於银行售汇业务,难以满足客户需求,央行或将对市场因素有所考量.

"中间价定的太高,盘间很容易就触及跌停……(中间价)应该调一下了,要不然年底银行都难受的,"北京一银行交易员称.

中国商务部官员周三表示,人民币汇率贬值现象很好,说明人民币汇率不受中国政府操纵,是市场调节.

北京另一银行交易员指出,外汇占款四年来首次下降说明海外热钱正加速外逃.而境内外人民币汇价的倒挂也持续了相当长的时间,这些都加重了市场对於人民币贬值的预期.她并预测,短期内即期汇价可能调整至6.38附近震荡.

中国央行外汇资产今年10月出现近八年来的首次下滑,这意味着在人民币表现出来颓势之下,商业银行等金融机构更愿意持有外汇资产.若人民币颓势不改,央行外汇资产净下降还可能发生.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------

6.3643 6.3512 6.3659 6.3342 6.3334 6.3642

按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3659元是今日人民币跌停价.

以下为北京时间16:54,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3820/70 6.3820

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3730/80 6.3795

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水35点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3678元.

东京汇市欧元周三小幅上扬,保持在昨日触及的一周低点上方,市场审慎乐观期待欧洲领袖在本周稍晚峰会上,将采取果决行动抑制欧债危机.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕/李宏薇; 审校 杨淑祯

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