人民币兑美元收盘略升 “两会”料影响有限

* 人民币兑美元收盘略涨

* "两会"料对市场影响有限

* 机构静待下周即将公布的经济数据

* 数据公布前汇价难改稳定走势

路透上海3月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五收盘略升.代表央行汇率导向的中间价持续走稳,令市场对即将召开的"两会"(人大与政协会议)了无期待,加上经济前景不明朗令升值缺乏基础,预计近期汇价还将延续稳定走势.

交易员指出,比起"两会",机构更期待下周将公布的系列宏观经济指标能提供经济回暖的讯号,在此之前汇价料难改波澜不惊的走势.

"现在处於数据公布前的稳定期,除非数据超预期的好,汇价才有可能动一动,如果数据一般或者比较差,估计就还是这样吧,"上海一外资银行交易员称.

中国国家统计局下周五(9日)将公布2月居民消费价格指数(CPI)等宏观经济指标,中国海关则将於下周六(10日)公布2月进出口贸易数据.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------

6.2982 6.2971 6.2987 6.2980 6.3016 6.3002

东京汇市日圆周五全线下滑,兑美元距离近期所创的九个月低点不远.日本进口商的日圆卖盘和交易员瞄准止损水平,拖累日圆下滑.<FRX/CN>

国际货币基金组织(IMF)周四表示,全球经济大幅放缓的可能性已经降低,因近期欧元区采取的应对债务危机政策举措.不过IMF警告称,全球经济成长仍面临"下行"的风险.

以下为北京时间17:22,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2800/40 6.2830

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2938/88 6.2955

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水115点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3097元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曾菱/周晓峰; 审校 林高丽/张喜良

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