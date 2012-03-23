人民币兑美元因购汇需求不减略收跌

* 人民币兑美元中间价报6.2891元,创汇改来新高

* 但即期汇价略收跌,因购汇需求不减

* 中间价突破上行,不排除是为中美领导人会晤预热

* 适逢交易员大会交投减少,汇价波动或增大

* 继续关注未来中间价走势,及境内外汇价差

路透上海3月23日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五因购汇需求不减略收跌,成交区间略有上移.今日中间价突破上行并创下汇改来新高,市场猜测这或是在为中美领导人下周将会晤预热.但暂时还无法确定人民币是否会就此迈上新的台阶,需进一步关注下周中间价走势.

交易员并称,今日交易员大会在深圳召开,从以往经验看,外汇市场交投将减淡.而从美元角度,中间价的大幅下探,令其买需有增无减.如果不再有类似上日尾盘"主动性美元卖盘"的出现助力,盘中汇价波动很可能会加剧.

对於今日破位上行的人民币中间价,"可以理解为(中国领导人)外访前的主动升值."上海一银行交易员表示.

他并称,今日不少交易员去参会,而且人民币中间价涨势明显,早盘机构买卖价差有所放大,显示其心态谨慎,对人民币是否因此确定新一轮升势还不确定.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------

6.3078 6.2901 6.3117 *6.2891 6.3004 6.2997

注:*表示创2005年汇改来新高

一位美国财政部官员表示,美国财政部长盖特纳与中国副总理王岐山周三通电话,讨论了美中经济关系和全球经济状况.该官员还称,盖特纳和王岐山也讨论了下一轮美中战略和经济对话,以及美国总统奥巴马即将与中国国家主席胡锦涛在首尔参加核安全峰会时进行的会晤.

全球约50位领导人将参加下周在首尔举行的核安全峰会,料将讨论伊朗和朝鲜(北韩)核计划.

人民币兑美元即期周四大幅收升,创近三个月最大单日涨幅.收市前半小时内出现快速冲高并上破6.30关口.交易员指出,尾盘的异动与结汇客盘关系不大,或是受美元主动卖盘推动.

交易员还指出,近日香港离岸人民币稍现走贬预期,加之目前境内外市场人民币汇价走势联动性有所增强,因此还要密切关注境内外市场价差扩大可能引发的套利购汇需求.

以下为北京时间16:44,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3265/05 6.3330

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3095/25 6.3140

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水135点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3213元.

东京汇市日圆周五走软,此前东京进口商趁昨日日圆普涨之机抛售.澳元等风险货币本周恐大幅收低,因有关全球经济体质的忧虑重燃.<FRX/CN>

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇/边竞; 审校 乔艳红

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