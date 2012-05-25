* 人民币兑美元略收涨但仍近年内低点,一度突破6.35阻力位

* 欧元低位徘徊带动中间价小幅低开,购结汇客盘轮番现身

* 人民币兑欧元仍在近10年新高附近,欧元走势依旧孱弱

路透上海/北京5月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五略收涨,但仍在年内低点附近.欧元低位徘徊带动中间价小幅低开,购结汇客盘轮番现身,即期汇价一度突破6.35阻力位.

欧元的走势依旧孱弱,人民币兑欧元即期收报7.7980元,仍在 10年新高水平附近.

"今天美元兑人民币应该是flow driven(客盘驱动)."上海一外资银行交易员称,"有些行有客户购汇,把汇价推到6.3500;这个价格是(美元兑人民币)年内高点,就会有些结汇盘出来."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价 -------------------------------------------------------------------

6.3439 6.3430 6.3525 6.3260 6.3247 6.3447

上述交易员并指出,当前结购汇客盘均可见,只是这两者并不平衡,购汇盘略显眼些,客户持有美元资产的信心还是比较足;而人民币兑美元近期走势,需视一篮子货币的走势而定.

欧洲危机依然波澜不断,中国亦难独善其身,经济下行风险继续推升人民币贬值预期,在岸与离岸套利空间浮现,客户更愿意持有美元资产,致4月银行代客结售汇和远期结售汇签约双双出现年内首次逆差.

以下为北京时间17:38,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4080/60 6.4070

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3435/85 6.3380

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水220点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3659元.

东京汇市,欧元兑美元周五徘徊在两年低位附近,本周或录得2%的跌幅,受疲弱的德国制造业数据,以及希腊可能退出欧元区疑虑的拖累.<FRX/CN>

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 刘昕/曹巍浩; 审校

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