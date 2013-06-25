人民币收盘近持平 盘中创逾一个月低位

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
* 收盘近持平，盘间曾创逾一个月低位
* 20号文购汇需求和半年末购汇的短时冲击犹在
* 7月前料区间弱势运行
路透北京6月25日 - 人民币兑美元即期周二近收平盘，盘间曾小幅下滑至逾一个月低位。中间价结束五连跌，自本月新低位置反弹。但交易员认为，短期内人民币汇率仍将维持区间弱势运行，金融机构补充头寸、半年末购汇因素，加之美联储退出QE言论令资金有自新兴市场回撤压力，都使人民币难以走升。
上海一股份制行交易员称，隔夜美元指数并没有如前段时间一样强势上行，给人民币中间价以小幅上扬的喘息时机，此举并不出乎市场意料。不过，受政策和季节因素影响，美元买盘仍比较多，估计将推动人民币下探6.15元关口。
“今天大行有购汇的大单，（美元）价格就上去了一些，价格比较高，但购汇盘还是很多，...估计到7月份就能好一点。”上述交易员称。
该交易员指出，虽然人民币短期区间弱势，但是否面临贬值拐点还很难说，目前市场受多个因素的短期冲击明显，至少要到7月之后才能更好判断人民币的走势。
上海另一股份行交易员则认为，美国退出QE的预期会使国际资金自新兴市场流出，中国也会受到一定影响，预计一个月后人民币即期有可能逐步走弱至6.17-6.18元。
东京汇市凭借日圆的避险魅力，日圆兑美元周二在亚洲盘中占得上风，因中国股市暴跌促使美元指数自上日所及的近三周高位下滑。
中国股市沪综指周二再度急挫后盘中大幅反弹，收盘微跌。早盘股指在官媒强化央行流动性继续不放松的悲观情绪引导下，延续前日下跌走势，午盘初端跌幅一度接近6%，但之后恐慌情绪有所释放，部分抄底资金进场，反弹动量开始集聚，助大盘缩减跌幅。
中国银行间市场周二主要质押式回购利率走势出现分歧，隔夜和14天继续回落，但七天品种在震荡中小涨。交易人士表示，除隔夜相对稍好外，一个月内各期限资金融入难度仍较大，流动性整体陷于紧绷局面难以前行。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1453 6.1451 0.00%
中间价 6.1767 6.1807 0.06%
成交额 174亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.58% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 93 6.1410 6.1503
2013年来即期升贬值幅度 1.38%
1年期美元/人民币掉期升水 1,270
离岸人民币市场,北京时间16:50 今日 上日
1年期NDF 6.2995/25 6.3130
CNH即期 6.1408/27 6.1394
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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