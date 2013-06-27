人民币兑美元即期周四续收贬

* 即期小幅收跌

* 结购汇相对均衡，市况平淡

* 人民币在月底前最后两个工作日料偏弱

* 7月人民币仍有升值可能

路透北京6月27日 - 人民币兑美元即期周四跟随中间价继续小幅收贬。交易员表示，距离6月底仅两个工作日，季节性和政策性购汇需求已基本释放，今日并无明显结购汇大单出现，整体表现相对平衡。不过7月人民币仍可能回到升值通道。

上海一大行交易员称，最近中间价跟美元指数相对贴近，走势基本没出乎市场意料，不过今天相对比较平淡。

上海一股份制行交易员亦称，现在看6.1500是人民币贬值的一个坎，美元兑人民币价格如果不能站稳在6.1500之上，市场价格还是要下去，也就是说人民币贬值也许到了尽头。

他称，目前看，银行间市场的结汇盘还是大于购汇盘，说明银行间市场方向还没逆转，“我感觉，央行并不希望人民币贬值。”

“可以适当贬值一点，但是大势不会是贬值，...到了7月份，人民币可能还是会升值。”上述交易员称。

东京汇市澳元等商品货币周四温和上扬，因亚洲股市自本周稍早的跌势中反弹，与此同时欧洲央行官员发表温和言论使得欧元持续处于守势。

中国国家外汇管理局最新数据显示，2013年一季度末，中国对外金融资产53,632亿美元，对外金融负债35,749亿美元，分别较上年末增长3.6%和4.0%；对外金融净资产17,882亿美元，增长3.0%。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1490 6.1470 -0.03%

中间价 6.1797 6.1779 -0.03%

成交额 204亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.51% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 40 6.1480 6.1520

2013年来即期升贬值幅度 1.32%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:46 今日 上日

1年期NDF 6.3025/55 6.3070

CNH即期 6.1468/82 6.1461

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/曾祥进)

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