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路透中文国际短讯 | 2015年 8月 12日 星期三 15:35 BJT

人民币兑美元贬值将呈渐进式 未来一年或贬值3%~5%--中信

中国央行决定完善人民币兑美元中间价形成机制，对此中国中信证券研究部点评称，从短期看，汇率形成机制改革有利于增加货币政策空间、缓和经济下行压力。中长期看，人民币贬值促进经济结构调整。预计人民币兑美元贬值将是渐进式的，未来12个月可能贬值3-5%。路透

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