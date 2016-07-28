中国境内美元兑人民币掉期曲线维持低位 大行压制下交投不活跃

路透北京7月28日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线周四小降，延续近期以来的低位走势。交易员称，由于大行一直在掉期市场做buy/sell，美元掉期曲线承压下降，而机构惮于干预亦不敢接盘，导致掉期长端近期一直处于低位。

他们并指出，近期拆借市场上美元流动性充裕，但拆借需求不旺，因优质美元资产不易寻觅，美联储不加息的决议导致这一现象还将持续。而境内监管层对企业购汇的限制和银行的指导也进一步抑制了美元需求。

“掉期的话自营已经做得很少了，全靠flow和money盘撑着。”一股份行交易员称，“虽然现在价格比较低，但有大行在上面压着，也上不去。”

亦有外资行交易员表示，长端掉期点已具备投资价值，但自营盘都不敢拿头寸，因为担心干预的风险。

北京时间15:20，境内美元/人民币一周期掉期报14点，一个月期报60点，一年期报575点，较上周四分别涨7.69%、9.09%和降4.17%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为4.400/4.700，六个月期的平价期权隐含波动率双边报价为3.900/4.300，较上周四小升。

中国银行间市场周四资金面平稳，随着央行公开市场连续净投放，近日大行融出水平恢复如常，货币市场供需压力明显缓解，回购利率也从周初的高位回落，市场对跨月流动性预期较乐观。

人民币兑美元即期周四早盘走升，中间价亦小幅抬高。交易员称，美联储不加息符合市场预期，对汇市影响不大。今日客盘需求不大，而自营盘交投兴趣寥寥，半日成交明显缩量。（完）