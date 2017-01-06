汇市一周综述：人民币开年一轮急涨 翻转全球汇市

整理 张明钧

路透台北1月6日 - 美元周初保持去年底的升势，在美国公布强劲的制造业采购经理人数据后触及14年高位，但随后情况急转而下，周四人民币兑美元劲升1%创11个月以来的最大单日涨幅，离岸人民币更一度升破6.79元至两个月新高，这让呈现高档整理的美元全线下滑，美元指数创下三周低点，美元兑欧元及日圆当日跌幅分别高达约1%及1.4%，多头格局一夕翻转。

不过从基本面来看，美元仍具有偏多的条件，除了对美联储升息路径的预期，以及对特朗普就任美国总统后的期待之外，油价较去年1月水准高出约一倍，后市可能还会因为主要产油国减产有成而续涨，这不但将带动美国能源业景气复苏，银行业景气也将因帐上能源业贷款变成呆帐的可能性下滑而上扬，再者通胀压力将上升，料迫使美联储加速升息。

尽管欧元区和日本也将面临同样的通胀压力，经济指标也显示景气有回升迹象，然而其各自面临政局可能生变及经济体质不若美国来得健全等问题，收紧银根的脚步也将远远落后于美国，预计欧元及日圆仍将因利差因素而维持偏弱态势。

近期观察重点除了人民币汇率走向外，美国周五公布的非农就业报告、以及下周公布的美国零售销售及生产者物价数据都是牵引汇市走向的重要因素。

**央妈一出手，便知有没有**

年初市场原本看似将延续去年底的走势，美元指数在美国优异的制造业数据支撑下创下14年高点，之后呈现高档整理，市场等待美国非农就业数据出炉以决定是否要扩大押注美元涨势之际，人民币兑美元周四一轮急涨在全球市场掀起巨浪，在岸人民币兑美元周四收盘上涨1%创11个月以来最大单日涨幅，欧元与日圆兑美元也随之起舞，周四分别上涨约1%及1.4%，让美元多头行情横生波折。

交易员指出，美元指数走弱，配合着人民币反弹，让不少自营头寸不得不止损离场；但现在谈人民币就此完全扭转贬值预期，还为时尚早，美联储加息预期没有明显消退前，市场可能仍会寻找再次入场购汇时机。

镜头拉回至2016年年初，当时中国股汇市双双遭遇杀盘，农历春节前流动性紧张所造成的市场恐慌仍历历在目，加上当时全球大宗商品价格持续下跌，国际股汇市在去年1月历经了一段惨澹岁月。但2017年的新年头一周，人民币汇率先企稳，周三境外还掀起一波淩厉涨势，接连升破数个关口，直接刺激对冲基金纷纷止损。这显示中国监管层岁末年初的组合拳汇率政策开始初显成效，预期管理或就此驱退“贬值”心魔。

**全球景气升温**

本周公布的经济数据显示，欧美景气复苏均逐渐升温，这样的乐观气氛在采购经理人指数(PMI)报告中一览无遗，其中欧元区12月制造业PMI创下2011年4月以来最高，综合PMI也升至五个月高位；美国制造业PMI升至2014年12月以来最高，非制造业PMI则是持平于前月的一年高位。

除此之外，亚洲主要国家的PMI数据也是捷报频传，其中日本制造业及服务业PMI分别创下一年及11个月以来最高，中国12月官方制造业和非制造业PMI虽较上月高点小幅回落，但均仍是年内次高，显示中国景气仍平稳扩张。

景气升温之际，通胀也见到上扬的迹象，特别是能源价格上涨为通胀带来助力。欧元区12月消费者物价较上年同期上涨1.1%，较11月及10月涨幅0.6%及0.5%翻涨约一倍。

布兰特原油价格去年1月触及每桶27.10美元的低点，当前的价格较去年同期已高出近一倍，在基期效应影响下，预料近期通胀还将出现更大的升幅，加上景气回升，防范通胀翻扬料成为各国央行今年的工作重点。

**紧缩银根步调不一**

美联储发布的12月会议记录显示，几乎所有联储决策者都认为，特朗普政府的财政刺激政策前景仍不明朗，不过，一旦实施，它们可能推升通胀，从而促使联储更加激进地上调借贷成本。

但欧洲及日本是否有紧缩银根的本钱？欧元区目前还在忙着解决意大利银行业危机，德国及法国今年都将举行大选，英国退欧协商也可能牵动欧盟内部敏感的政治神经，再加上目前欧元区通胀率离欧洲央行接近但不超过2%的目标还很远，欧洲央行恐怕只能维持偏宽松立场以防范潜在变局，没有太多调整政策空间。

日本目前尚未摆脱通缩，11月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.4%，12月东京地区核心CPI同比降幅为近四年来最大，更遑论要向日央行总裁黑田东彦设定的2%通胀目标靠拢。虽然分析师预期油价上涨及日圆贬值将带动今年通胀加速上扬，但11月家庭支出数据显示连续九个月下滑，凸显出内需无力提供通胀动能。

展望近期经济数据，美国周五公布的非农就业数据是重点观察对象，根据路透对分析师的调查，美国12月非农就业岗位可能增加17.8万个，与11月的增幅持平；失业率预计从11月的九年低点4.6%微升至4.7%。

此外，下周公布的美国零售销售数据也将是一大焦点，市场将观察该数据11月疲软表现是否延续至12月，以研判美国内需是否降温。(完)