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中国财经 | 2014年 1月 28日 星期二 17:13 BJT

人民币即期跟随中间价收跌 临近春节购汇需求见涨

* 人民币即期跟随中间价收跌

* 临近春节客盘购汇需求有增加

* 大行购汇在6.049元附近出现

路透北京1月28日 - 人民币兑美元即期周二随中间价收跌。临近春节客盘购汇需求有所增强，大行购汇在6.049元附近出现对美元构成支撑，但整体仍然偏向净结汇。

“即期还算平稳，这两天假期的购汇需求应该出来了。”一股份行交易主管称。

交易人士称，日内成交价格数次涨至6.049元一线时，均有大行购汇出现抬升美元价格，使得即期汇率随后继续在6.05元附近窄幅波动。

“应该是托市吧！”一中资大行交易员表示。

全球市场方面，美元兑日圆周二持坚，对美国联邦储备委员会(美联储/FED)会进一步缩减刺激举措的预期令美元兑日圆脱离七周低点。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0508 6.0480

-0.05%

中间价 6.1053 6.1022

-0.05%

成交额 174亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.92% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 28 6.0490 6.0518

2014年来即期升贬值幅度 0.05%

1年期美元/人民币掉期升水 255

离岸人民币市场,北京时间16:33 今日 上日

1年期NDF 6.1125/60 6.122

CNH即期 6.0310/16 6.0361

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽/曾祥进)

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