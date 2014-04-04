人民币即期续收贬 市场对外贸和外汇占款看法存分歧

* 人民币兑美元即期随中间价续收贬

* 中间价创近六个半月新低

* 对于外贸和外汇占款的看法分化

* 即期短期料继续跟随中间价方向盘整

* 本周双向波动后近持平于上周收盘

路透北京4月4日 - 人民币兑美元即期汇率周五续随中间价收贬。隔夜美元指数走强后，人民币中间价贬至六个半月新低，即期波动中枢随之走低。盘间供求基本平衡，市场在预期分化时仍保持高度谨慎，波幅和成交额均有缩减。

交易人士对于3月份的出口数据和外汇占款的看法分歧较大，是近期市场预期分化的主要原因之一。他们认为，当前各类指标指向不一，信号混杂，难以看清方向。

一外资行交易员表示，感觉3月外汇占款不会少，因为央行近期正回购较多，可能说明资金流入压力较大；但另一外资行交易员则认为，从中间价走贬的趋势和每天即期的走势来看，不能排除当月外汇占款出现减少。

而在下周四贸易数据出炉之前，即期汇价有可能随中间价的指引而改变波动中枢，保持相对窄幅的日内盘整。本周双向波动后，近持平于上周收盘价位。

最新路透调查中值显示，3月份中国出口料同比温和增长4%左右，较2月份的大幅回落有所回暖。但同期进口增幅料回落至2.4%，较上月10.1%的增幅降温。贸易差额则有望回归顺差，规模较小或不足百亿美元。

中国外管局周五发布2013年国际收支报告称，去年国际收支总顺差达5,090亿美元，较上年增长1.77倍。在年中新兴市场出现局部振荡时，跨境资本仍呈现净流入，显示国际收支总体不平衡问题依然突出。

展望2014年，外管局预计国际收支“扩顺差”与“减顺差”的因素并存。经常项目顺差将保持一定规模，与国内生产总值（GDP）之比维持较低水平；国内外宏观环境中的不确定因素较多，资本和金融项下总体将呈现振荡走势。

路透最新市场调查显示，预计人民币兑美元即期汇率短期仍会保持弱势盘整，但在基本面推动下将恢复温和升值趋势，明年一季度末时有望较目前升值3.5%至6.0元关口。

全球汇市方面，美元指数周五获买需支撑，在五周高位附近交投，投资者为今日稍晚出炉的美国3月非农就业数据增幅可能超过预期做准备。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2123 6.2107 -0.03%

中间价 6.1557 6.1520 -0.06%

成交额 107亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.03% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 71 6.2119 6.2190

2014年来即期升贬值幅度 -2.55%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日

:44

1年期NDF 6.2410/30 6.2325

CNH即期 6.2163/97 6.214

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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