人民币收跌结束四连升 短期料续随国际美元波动

路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周二收跌，与中间价一起结束四连升，并脱离上日创下的三个半月高点。交易员称，市场继续消化美国非农就业数据影响，午后人民币失守6.47元关口，推升客盘购汇需求，短期内人民币料继续跟随国际美元波动。

他们并指出，美元指数弹性高于人民币对美元波动，导致美指偏弱时人民币对一篮子货币表现亦偏弱。短期美指或仍偏弱，不过一旦美联储加息预期重燃，美元还是有望走强；短期人民币期权隐含波动率稳中小跌，表明市场并不预期汇价会出现超出预期的波动。

“大家预期还是比较一致的，（人民币）对一篮子货币基本稳定，人民币对美元指数的波动反应有点和其他非美货币同步。”一外资行交易员称。 另一外资行交易员指出，虽然短期国际美元偏弱，但人民币仍难以出现明显的升值或者贬值趋势。

中国外汇交易中心(CFETS)周二公布，上周五(1日)的人民币汇率指数为98.01，较前周微跌0.15%，较2014年底下跌1.99%，创出该指数公布以来最低水平，但人民币汇率指数波幅仍相当有限。CFETS同时公布的参考BIS货币篮子指数亦首次跌破99关口，创公布来最低水平。

全球汇市方面，日圆兑美元周二飙升至17个月高位，因股市及大宗商品市场的风险偏好降温，原油价格进一步回落，推动投资者寻求传统避险货币和资产。美元最新跌势加深了近期因美联储主席叶伦讲话打击而出现的跌幅。叶伦上周表示，美联储并不急于收紧货币政策。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4732 6.4644 -0.14%

中间价 6.4663 6.4585 -0.12%

成交额 208.5亿美元 208亿美元

日内波动幅度(pips) 55 日高6.4681 日低6.4736

今年以来升贬幅度 0.32%

2005年汇改以来升贬幅度 27.86%

一年期美元/人民币掉期 +640

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.481 6.4712

一年期NDF 6.6525 6.641

中国外汇交易中心今日更新的17点人民币兑美元参考汇率为6.4732:；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）