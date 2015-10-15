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路透中文国际短讯 | 2015年 10月 15日 星期四 14:36 BJT

人民币成为EBS平台交易量第三大货币

人民币成为电子交易系统(EBS)平台交易量第三大的货币，超过了美元兑瑞郎以及欧元兑日圆等货币对。此前环球银行金融电讯协会(SWIFT)指出，8月人民币超越日圆，成为第四大全球支付货币。消息人士周三告诉路透，中国央行拟于近期延长银行间外汇交易时间至23:30，此举将令中国银行间外汇交易市场覆盖欧洲交易时段，方便境外参与者。路透

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