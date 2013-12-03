人民币成全球第二大贸易融资货币

路透香港12月3日 -环球银行金融电信协会(SWIFT)周二公布，今年10月中国人民币已超越欧元，成为第二大贸易融资货币。

人民币的贸易融资市场占有率在2013年10月升至8.66%。去年1月时为1.89%。

目前人民币市占率仅次于美元。美元以81.08%占有率稳居榜首。

SWIFT新闻稿指出，10月使用人民币贸易融资的前五大国家地区为中国、香港、新加坡、德国及澳洲。

“人民币显然是全球贸易融资最常用的货币之一，在亚洲更是如此，”SWIFT亚太支付及贸易市场主管Franck dePraetere指出。

人民币在全球支付货币中仍排名第12，占有率由9月的0.86%降至0.84%。

10月人民币支付额成长1.5%，所有货币支付额则成长4.6%。(完)

(编译 蔡美珍；审校 白云)

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