人民币成全球第二大贸易融资货币

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透香港12月3日 -环球银行金融电信协会(SWIFT)周二公布，今年10月中国人民币已超越欧元，成为第二大贸易融资货币。
人民币的贸易融资市场占有率在2013年10月升至8.66%。去年1月时为1.89%。
目前人民币市占率仅次于美元。美元以81.08%占有率稳居榜首。
SWIFT新闻稿指出，10月使用人民币贸易融资的前五大国家地区为中国、香港、新加坡、德国及澳洲。
“人民币显然是全球贸易融资最常用的货币之一，在亚洲更是如此，”SWIFT亚太支付及贸易市场主管Franck dePraetere指出。
人民币在全球支付货币中仍排名第12，占有率由9月的0.86%降至0.84%。
10月人民币支付额成长1.5%，所有货币支付额则成长4.6%。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
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