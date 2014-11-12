取消人民币兑换上限将丰富香港人民币产品并助推CNH走升--ANZ

路透北京11月12日 - 香港金融管理局（HKMA）宣布于下周一（17日）起取消香港居民人民币兑换上限，澳新银行周三发布报告指出，这对香港人民币业务而言是一个好兆头，针对香港居民的以人民币计价的投资产品有望极大丰富，人民币兑换需求上升或增加离岸CNH汇率升值压力，但对在岸CNY的影响料有限。

报告认为，取消人民币兑换限制的好处包括但不局限于两地股市的连通。此前居民每日2万元人民币的兑换上限抑制了香港人民币投资工具的发展，取消兑换限制后，香港市场有望大量发行针对香港居民的以人民币计价的投资产品，包括与人民币挂钩或跨币种的结构性存款。

“香港居民对人民币的需求增加，可能推升离岸人民币CNH的升值压力。但从长期来看，不太可能影响在岸CNY价格，因在岸汇率主要受宏观经济以及中国政策措施影响。”报告指出，在岸即期汇率仍是由中间价锚定，而离岸即期和远期汇率则是根据利率平价条件贴水或升水交易。

报告并强调，目前香港的人民币流动性应该足以容纳新增的离岸人民币兑换需求。放开限制后，香港居民将可根据离岸CNH汇率换汇。而香港居民向内地汇款每日限额80,000元人民币则维持不变，因中国仍需管制跨境资本流动。

香港金融管理局（HKMA）周三宣布自下周一（17日）起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限，将更加方便沪港通及其他人民币金融交易；预料措施会令到人民币存款温和增长。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)

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