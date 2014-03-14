人民币汇率暂难选边站 需警惕贬值预期升温

* 中短期即期汇率缺乏方向

* 基本面不确定性和预期管理所致

* 央行“明暗结合”强化汇率预期的分化

* 双向波动一举多得，但需警惕贬值预期升温

作者 李然

路透北京3月14日 -人民币即期汇率现阶段的确难以再有选边站的机会。中国内外部基本面面临种种不确定性，人民币遭受暴跌后预期出现的分化又被监管层或明或暗地刻意维护，中短期的汇率双向波动态势正获强化。

近日出台的中国经济数据颇令市场担忧，2月贸易逆差、工业增加值逊于预期，让市场开始相信当月人民币出现暴跌确有内在原因，这在近日远期汇率明显贬值有所反映。中国经济下行压力何时化解，成为市场最为关切的问题。

刚刚闭幕的两会（全国人大和政协会议）期间，一方面央行高层反复强调汇率将趋于双向波动，一方面国务院总理在坦承经济下行压力的同时也传达出信心，让汇率市场更加无从判断方向。

“现在我们看的更多的是困难和问题。今年挑战依然严峻，而且可能会更加复杂。”总理李克强在回答路透记者提问时说。

他续称，“我们有去年应对经济下行的经历，中国经济又有着巨大的潜能和韧性，我们有能力也有条件使今年经济运行保持在合理区间。”

刚刚公布的中国1-2月工业、投资和消费数据均远逊市场预期，并创数年来低位，预示一季度经济增速或全面放缓，前景不容乐观。

市场人士分析，经过2月份人民币暴跌，以及当前经济和政策面临的不确定性，目前即期市场上的汇率预期已经较为分化，结购汇相对均衡。但远期市场观察到贬值预期抬头的迹象，若趋势持续恐将引导即期出现贬值。

进入3月后，在岸、离岸市场汇率差距几乎消失，并双双围绕中间价做窄幅波动；而在岸美元远掉点数升水扩大，因远期购汇需求转暖。一年远掉点数月初时还处于贴水，但周五一度触及385个点子。

多位交易员表示，远期市场近日有较大客盘，同时受去年5月出台的汇发20号文影响，也有部分银行选择在远期市场购汇以满足贷存比。但周五时远期也出现一些客盘结汇，后期趋势仍要观察。

参看近日即期和远期汇率走势图示，请点选 r.reuters.com/geg67v

路透调查显示，最近几周人民币人气自2012年中以来首次转呈空头，因中国央行压低人民币以打压投机客。

**即期汇率暂无方向**

交易人士表示，资金流动和市场预期都存在多空因素，中短期内即期市场缺乏方向，不过年内大致上仍以看多人民币为主。

资金流动方面，二季度经常项目有望恢复顺差，减少对汇率的短时扰动。央行行长周小川在两会记者会上明确认同部分人观察到的现象，即最近四五年中国一季度贸易顺差是减少的，甚至有些月份贸易会出现逆差。

“我觉得周行长说得够明显了吧，这波贬值到一季度末为止。”一外资行交易员说。

但在市场预期方面仍面临不确定性。国内经济数据显示下行压力正在加重，美联储退出QE仍有可能导致资本回流，对于人民币形成不确定的贬值压力。

另一外资行交易员称，上半年内人民币利多和利空因素并存，预计汇率在已经创下的年内高点和低点（6.04-6.18）之间持续振荡，大幅升贬、再次创出新高新低的空间都不大。

**明暗结合管理预期**

两会期间，央行高层对于前期人民币暴跌的种种推测持“不站边”的态度，一再强调后期汇率将“双向波动”，更表态关注中期趋势甚于短期趋势。

分析人士结合市况认为，是次汇率暴跌警示汇率风险之后，央行对市场预期从明暗两方面做出有效管理。一方面，央行表明了态度，说明汇率走势更应取决于国际收支状况，并明示将容忍短期汇率波动。

“从人民银行角度来讲，更关注中期的趋势，短期的趋势并不见得能代表中期的趋势。”周小川在两会期间举行的记者会上并指出，同意以季度国际收支平衡进行汇率分析，但基于月度货物贸易数据做预测分析产生分化意见也是“非常正常的”。

但与此同时，周小川并未明确排除央行干预的可能性。“大多数分析都是有道理的，也有相当一部分分析我也是赞成的...从央行角度来讲，我们不必站边，比如支持哪一边或者不支持哪一边。”

结合此前人民币一天暴跌500余点的经历，这或许暗示当市场上单边预期较强、脱离国际收支实际趋势的时候，央行强硬入市干预的情况仍可能发生。这种决心对于短期套利资金将形成持续的震慑。

“如果汇率反映的是实际需求，那该怎么走、就怎么走。”一外资行交易员对此评论，央行已经显示了自己有决心、有能力打击（美元）空头，而此外的事情可以交给市场。

他认为，虽然套利不可能消失，但“就算是投机的人，有戒备心和没戒备心来做交易，效果都是不一样的。”

**一举多得**

这样的汇率形势将有利于缓解近年来单边升值预期带来的种种压力，为出口行业减压并保障就业、缓和国际资本流入以给国内货币政策提供空间，同时为协调推进汇率利率市场化改革提供相对平稳的政策窗口期。

进入3月以来，随着上月不太乐观的经济数据陆续发布，市场中疑似干预的大行购汇也越来越少，而中间价波动幅度加大。这种价格信号的增强，起到了取代此前疑似数量型干预对市场的引导作用。

社科院学部委员余永定在两会期间接受路透专访时表示，“走向浮动汇率制度，关键是要减少央行对外汇市场过于频繁的干预。汇率日波幅扩大是个结果。如果在央行不干预的情况下日波幅不大，那也很好。”

后期若套利资金流入减少、预期持续分化、市场在一定价格范围内自动出清，央行再次入市干预的必要性大为减少。这会减小外汇占款的被动大幅增长，从而给央行通过公开市场操作调节流动性、乃至动用其他货币政策工具带来更大主动权。

此前参与内部政策讨论的消息人士对路透称，如果经济增速降至7.5%之下、滑向7.0%，央行将调降银行的存款准备金比率，并且央行将继续执行现有的货币市场操作和通过国有银行进行的汇市干预。

平安证券固定收益部研究主管石磊此前在路透专栏中提到，当下需要小心的是人民币汇率与流动性联动共振所引发的市场波动。

他表示，如果人民币汇率的波动或者相关政策调整引发客盘集中逆转方向，又或恰逢外部市场风雨飘摇，其对于股市、债市、大宗商品市场的冲击将是巨大的。

“尽管2月份第一次主动波动还没引发客盘出逃，但几乎可以确定的是人民币汇率市场波动性提高不是逞一时之快。”他说（完）

(审校 杨淑祯)

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