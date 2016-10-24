焦点：监管层料以时间换空间应对人民币贬值 应避免贬值预期“心魔”

作者 张金栋

路透上海10月21日 - 近期人民币兑美元即期和中间价频频刷新逾六年新低，再度引发市场关注，而监管层继续在容忍汇率更大波动和不引起市场不安情绪之间做平衡。本轮人民币调整更多是对美联储年内将加息的正常反应，且相较其他主要市场货币反应仍非常温和，因此无须对人民币汇率走势过于悲观。

监管层料会坚持“时间换空间”方式，通过渐近贬值，逐步消化人民币相对美元指数跌幅较小的“历史欠账”。同时需要指出，人民币贬值不过是美元走强的伴生现象，在强势美元面前，人民币存在贬值预期是合理的，但应避免理性预期逐渐异化为非理性“心魔”。

“一看到人民币贬值就马上认为资本外流，就看空中国，这完全是误导，汇率波动是很正常的经济现象，何况人民币相比美元指数，相比主要货币波动小多了，其实人民币具有相对稳定的一面。”一国有大行外汇业务主管表示。

路透终端数据统计显示，人民币兑美元中间价及即期乃至离岸人民币在国庆节后至上周五收盘整体跌幅在1.3%左右，而同期美元指数上涨近3.5%，而除了澳元和林吉特跌幅较小之外，其他主要货币跌幅均较人民币大。

具体参看图示：tmsnrt.rs/2enf2Rx

中国外汇交易中心公布的人民币汇率指数(CFETS)从9月30日的94.07微升0.24%至94.30，也表明人民币对一篮子货币整体是升值的。人民币汇率指数和美元指数一样都是一种货币综合汇率。

工银国际研究部主管程实博士将当前市场存在的人民币贬值预期称之为“心魔”，他的最新报告认为，市场总是容易自我形成并强化人民币贬值的“心理暗示”，虽然人民币基本面在10月并没有发生明显变化，但市场往往厚此薄彼，选择性支持人民币贬值的碎片信息。

他并指出，这个世界的汇率干预往往倾向于“竞争性贬值”，像中国这样用疏堵并举的方式管理贬值预期并致力于维系人民币汇率的稳定，非常少见，以至于连美国财政部也严谨判断中国并未“汇率操纵”。

“在12月美联储加息几成定局的背景下，美元指数正迎来一波可能破百的短期冲顶，人民币兑美元正迎来本轮贬值压力峰值阶段，...人民币将以阶梯式渐进贬值的方式趋近长期稳定水平。”程实博士称。

**渐近贬值跌幅有限**

人民币汇率变化预期在很大程度上将取决于美联储的加息进程，但经历去年8.11汇改和年初快速市场化带来的教训，监管料会在汇率波动和市场情绪稳定之间做平衡，确保不引起市场不安情绪。

同时，监管层也希望市场对汇率波动有一个适应过程，但对市场而言，监管层现在打的是“明牌”，如果市场预期人民币仍有贬值空间，则整个交易策略必然会朝着贬值方向操作。

“这种贬值预期不是通过一些人讲话（干预）就可以消除掉的，市场人会自己选择哪些资产的收益率相对自己会更高；美元相对强势时，企业或居民配置美元资产并不意外，也可以理解。”前述外汇业务主管称。

他估计，监管层也是寄希望美元指数不会偏离100关口太远，人民币兑美元可以通过时间换空间的方式，采取渐近贬值方式，逐步消化这两年美元强势带来的人民币贬值预期。

从2014年人民币兑美元从6.04元高点贬值算起至今累计贬值约10%，而在此期间美元指数大约升值20%，若两者保持大致同步的波动区间，则人民币仍有大约10%的贬值空间，而年初至今美元指数变化不大，但人民币兑美元贬了4%。年初中国央行行长周小川提的“补课”下跌正在实现。

针对人民币连续下跌走势，外管局一位高层官员此前表示，10月中国资本外流压力缓解，虽然人民币走软，但没有出现恐慌性购买外汇的迹象。外管局已要求银行加大购汇真实性合规性审核。

可以预计，年内人民币汇率继续贬值空间可能较为有限，因为如果人民币贬值幅度过大，一旦出现换汇潮，或引发系统性风险。因此人民币年度跌幅料不会超出去年6%水平，若按5%的年度跌幅而言，年内续跌空间已经非常有限。

但若后续美元指数继续上行，人民币汇率贬值压力将再度上升，监管维稳的压力也会随之加大。

**贬值冲击资金利率**

好在本轮人民币调整仅对资金利率造成一定冲击，其他资产价格相对平稳。但市场也预计，监管层在流动性管理上也只能做到被动的补充，未来流动性依旧难言乐观。

而从宏观角度看，最近房地产市场狂热蔓延、政府担心房地产泡沫膨胀，这意味着监管层采取降准降息等宽松货币政策的可能性并不高，避免释放过于强烈宽松信号、加剧资本外流和人民币贬值压力。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，从811以来货币政策实践看，监管层对人民币汇率波动期间的流动性管理比较到位，只要人民币贬值不引起流动性危机，人民币资产价格剧烈波动的可能性并不高。

中国央行公开市场周一继续净投放，国库现金招标也注入流动性，但银行间市场资金面紧势未缓，大行出资寥寥。除了例行的季度缴税因素，人民币连续下跌引发的外汇占款下降忧虑，也进一步增加短期资金压力。

华北一银行交易员指出，就其个人感觉，某个外汇交易颇多的大型银行，近期资金压力较为明显。除了在市场上借钱之外，存单发行亦有加码迹象。加上近日人民币不断走贬，外汇占款下降压力不容小视。

中国央行上周公布的数据显示，9月末央行口径外汇占款现11连降，当月减少3,375亿元，较8月多减1,456亿元，为今年1月（下降6,445亿元）以来最大降幅。央行调查统计司司长阮健弘指出，外汇占款减少部分原因是向一些金融机构提供相关外汇资金安排。（完）