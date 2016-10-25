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中国财经 | 2016年 10月 25日 星期二 08:22 BJT

易纲称人民币汇率将保持基本稳定 不存在持续贬值基础

路透上海10月25日 - 中国人民银行副行长易纲撰文表示，今年以来，受美联储加息预期、英国脱欧等事件影响，一些国际储备货币、可兑换货币的汇率波动幅度较大，但人民币汇率比较稳定。中国经济增长仍强劲，因此人民币汇率将继续在合理均衡的水平上保持基本稳定，不存在持续贬值的基础。

人民日报周二刊登易纲的文章并称，中国经济正处于增速换挡期，将继续坚持稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，发挥信贷政策作用，特别是要加强信贷政策支持中小企业、农业、扶贫攻坚的力度，为供给侧结构性改革创造适度的、良好的货币金融环境。

在岸人民币兑美元近期连续走贬，接连刷新逾六年新低，周一夜盘收报6.7775。离岸汇率更是创有纪录以来新低，渐渐逼近6.79元。(完)

(发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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